🌾 EVANGELIO DEL DÍA🌾

Evangelio del Jueves 2 de Diciembre de 2021

Lectura del santo evangelio según san Mateo (7,21.24-27):

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«No todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.

El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca.

El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vient…

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 7, 21.24-27: La base está.

1) La voluntad: Estás llamado a hacer la voluntad de Dios y es Dios quien te va animando a vivir en Él a través de la paz interior. Dios no te va a abandonar nunca, pero cuán importante es que te preguntes si estás haciendo lo que Él quiere que hagas. Plantéate si estás cumpliendo eso que Dios tiene preparado para vos y la clave es sentir esa paz interior.

2) Arena: Cuando todas las decisiones de tu vida las pasas desde los sentimientos, sin ver la razón y la obra de Dios en vos, puede llevarte a una gran destrucción porque los sentimientos no son estables. Nunca tomes decisiones solo desde los sentimientos.

3) Roca: Es la clave saber discernir el todo y fijarte dónde estás parado. Es un mirar el todo y comprender que las decisiones son con cabeza y corazón, sumado a tener los pies bien sobre el piso. Cuando están estas cosas, las decisiones son más estables y siguen hacia un fin. Hoy pide a Dios luces y plantéate si las decisiones son tomadas desde roca o desde arena.