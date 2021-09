Evangelio del Jueves 30 de Septiembre de 2021

Lectura del santo evangelio según san Lucas (10,1-12):

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él.

Y les decía: «La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: «Paz a esta casa». Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: «Está cerca de vosotros el reino de Dios.» Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: «Hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios.» Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo.»

Palabra del Señor

Apóstoles de Su Amor

🌿🕯️🕯️📖🕯️🕯️🌿

Lc. 10, 1-12: Vayan y anuncien.

1) Los mandó: Es Jesús quien te llama y envía. Te manda en comunidad, de dos en dos. No te podés cortar solo, la Iglesia es comunidad, no hay clases de socios ni usuarios. El individualismo no ayuda en la prédica. No es Jesús sí, Iglesia no. Si crees en Jesús haces comunidad.

2) Ovejas en medio de lobos: Las dificultades siempre están. Para nosotros los católicos son desafíos. Pero recordá que en este mundo te tratarán de ridiculizar y difamar. Los lobos también se metieron en el corral, dentro de la misma Iglesia se nos meten y tratan de despedazarnos. Pero mantente en la oración, Jesús no te deja solo, Él es el buen Pastor.

3) Paz: Somos predicadores de paz, anunciamos paz y llevamos paz. No somos los que llevamos conflictos ni debemos ser conflictivos. Hoy necesitamos personas de paz. Luchemos por llevar paz y ser anunciantes de paz.

Hoy si podés visita a Jesús Eucaristía. Cuando estés frente al sagrario, hoy pedí por la fortaleza de los sacerdotes. ¿Te animas a rezar por ellos? Mira que ellos necesitan de vos para ir al Cielo. ¿Qué haces por tu sacerdote? Espero tu respuesta.

Apóstoles de Su Amor