Evangelio del Jueves 4 de Junio de 2020💫☘

Lectura del Santo Evangelio segun San Marcos (12:28-34)

Acercóse uno de los escribas que les había oído y, viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: «¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?»

Jesús le contestó: «El primero es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor,

y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.

El segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que éstos.»

Le dijo el escriba: «Muy bien, Maestro; tienes razón al decir que El es único y que no hay otro fuera de El,

y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a si mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios.»

Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: «No estás lejos del Reino de Dios.» Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas

Palabras del Señor

Apóstoles de su amor

Meditación del Evangelio por el P. Luis Zazano💫☘

Mc. 12, 28-34: Ama y haz lo que quieras.

1) Amar a Dios: en la devoción al Sagrado Corazón se inicia diciendo «rendido» porque es darle lugar a Dios sabiendo que uno no es todopoderoso. Por ahí pasa muchas veces tu error, en creerte que podés con todo. Entonces cuando te chocás con la realidad de darte cuenta que con todo no puedes, te me caes dándote un golpe terrible. Vos y yo somos limitados, y debemos asumir que hay cosas que nos superan y que nos equivocamos. Da a Dios el lugar de Dios.

2) Al prójimo: es el cercano. El convivir es todo un arte. Es en la convivencia donde puede salir lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros, pero es tarea tuya y mía el sabernos moldear. El ser humano es como las piedras, uno va aprendiendo a moldearse entre choques y choques.

3) No estás lejos: nuestra vida cristiana se moldea por estos lugares, amando a Dios y amando al prójimo. Pero no un amor pasional o afectivo, sino más bien caritativo en donde uno pueda ver la mano de Dios en el otro y en uno. Ser caritativos no es ser tontos y poniendo el pecho para que te baleen. Ser caritativos implica saber darse y donarse sabiendo que el otro puede sacar lo mejor de sí por ti. Vos sos un don para los demás.