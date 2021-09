Evangelio del Jueves 9 de Septiembre de 2021

Lectura del Santo Evangelio según san Lucas (6,27-38):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros.»

Palabra del Señor

Apóstoles de Su Amor

Lc. 6, 27-36: Hagamos lo que queremos que hagan por nosotros.

1) Hagan: Es tarea tuya y mía hacer el bien. Incluso esto implicará que haya gente que nos difama y nos quiere complicar la vida. Vos seguí, no te cierres a hacer el bien por culpa de aquellos que no aguantan tu luz y que por envidia son capaces de hacerte daño. Esto sucede en todo ámbito, incluso en el eclesial; pero vos seguí para adelante, seguí dando de vos al que lo necesite y no dejes de darte la oportunidad de tener un corazón generoso y libre. Sigamos construyendo aunque nos vengan a robar las ilusiones, sigamos caminando aunque nos pongan piedras, sigamos aliviando a otros aunque otros pongan bolsas de arena en nuestras espaldas. ¡Seguí!

2) Regla de oro: La regla de oro en relación con Dios es aquella de «no hagas aquello que no quieras que te hagan a ti». Esa es la clave de tu convivencia con los demás. No dejes de apostar por tu vida y aprende a valorar pero valorándote y hacete valorar para que vos puedas valorar. No dejes de mirar a los ojos a la otra persona, no dejes de hacerla sentir importante, porque vos tenés esos ojitos que brillan. Vos sos valioso o valiosa, vos sos el sentido de vivir de muchos.

3) El mérito: Salí de vos, salí de tu zona de confort. Mostrarte prudentemente ante los demás como sos y a no bajar los brazos en lo que haces. Tenés grandezas y la grandeza de corazón se ve en las crisis y turbulencias. Hoy pilotea tu vida y no dejes de apostar por vivir. La vida es hermosa y el tiempo se pasa, no dejes de caminar por construir tu vida. En esta vida te chocarás con gente buena y mala, gente que te ayudará y gente que no. Pero vos, y solo vos, sos quien decidirá a quién te aferras y a quién no.

