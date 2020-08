Evangelio del Lunes 17 de Agosto de 2020

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (19,16-22):

En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó: «Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna?»

Jesús le contestó: «¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es Bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.»

Él le preguntó: «¿Cuáles?»

Jesús le contestó: «No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo.»

El muchacho le dijo: «Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta?»

Jesús le contestó: «Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres –así tendrás un tesoro en el cielo– y luego vente conmigo.»

Al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico.

Palabra del Señor

Mateo 19,16-22: Buscar la vida eterna.

1) ¿*Qué tengo que hacer ?: Jesús nos muestra que el «obrar sigue al ser». Vos actúas como sos. Es por ello que las actitudes son producto de nuestros principios y modo de vivir. Pues «muéstrame cómo vives y te diré cómo piensas». Llegar a la felicidad no es tan solo por cómo actuamos, hay veces que hasta a la religión la reducimos a un producto moralista o de solo acciones. Es como que el cura tiene un manual, entonces actuaste mal en esto, el cura busca en la guía de acciones malas y da la penitencia. ¡No! El cristianismo no actúa así, porque no se reduce a acciones sino más bien es un estilo de vida, un modo de vivir, una convicción de vida. Nosotros queremos ser otro Cristo en la tierra y nosotros luchamos por obrar como obraría Jesús hoy.

2) Vende: Jesús te invita a salir de tu seguridad y a aprender a confiar más en Él porque nuestra riqueza es aquella en donde nos hace sentir seguros. Abandónate en sus manos, recordando que no todo puede depender de vos y que no todo podés tenerlo. Porque la vida es una constante decisión y es saber abandonarte en sus manos. Este joven rico tenía una gran riqueza: «era presumido», pero de sus fuerzas y de sus logros. ¿Vos te mostrás ante los demás como el capo de los capos? ¿El que todo hace bien? Sete sincero, capaz que te mostrás de una manera como el Rey Midas (mitología griega), quien todo lo que toca lo hace oro.

3) Triste: este muchacho se va triste por el hecho de que no se anima a soltar, a desprenderse de sí. A vos y a mí nos puede venir la tristeza cuando ya nos supera todo, cuando vemos que hay cosas que se nos escapan de nuestras manos. Aprende a buscar la alegría en la confianza hacia Dios. Si todo lo haces dependiente de vos y si haces que todo gire alrededor tuyo, es seguro que, como resultado final, tendrás la tristeza. Solo por hoy te propongo que estés sonriente, alegre y positivo ante los demás. ¡Lúchalo!