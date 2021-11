Evangelio del Lunes 29 de Noviembre de 2021

Lectura del santo evangelio según san Mateo (8,5-11):

En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole:

«Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho».

Le contestó:

«Voy yo a curarlo».

Pero el centurión le replicó:

«Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes; y le digo a uno: «Ve», y va; al otro: «Ven», y viene; a mi criado: «Haz esto», y lo hace».

Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían:

«En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob en el reino de los cielos».

Palabra del Señor

Apóstoles de Su Amor

Mt. 8, 5-11: La felicidad comienza con “F” de FE.

1) Yo iré: Jesús nos muestra cercanía y eficacia. Nos invita a nosotros a actuar así ante el hermano que sufre y es necesitado. Una linda pregunta para comenzar: ¿Actúo con prontitud con el que me plantea una dificultad? En esto es bueno no patear la pelota… Asumí y resolvé vos.

2) Una palabra: La humildad de este centurión es tremenda y pone a Jesús en el lugar que corresponde. Sabe que Jesús tiene el poder y que él ante Dios no tiene poder. No negocia con Dios, sino que más bien se entrega a la voluntad de Dios. Hoy vos y yo tenemos que aprender esto, no negociar ni «mandonear» a Dios.

3) Fe: Es la esencia de nuestra vida. Esta vida es dura y difícil, pero con fe todo se hace más fácil y llevadero. Es la fe la que nos permite abrir los ojos y nos da otra oportunidad que muchas veces no vemos. Pidamos hoy el don de la fe.

