Evangelio del lunes 9 de octubre de 2023

Lectura del santo evangelio según san Lucas 10, 25-37

En aquel tiempo, se presentó un maestro de la Ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?»

Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?»

Él contestó: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo.»

Él le dijo: «Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida.»

Pero el maestro de la Ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?»

Jesús dijo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y, al verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos denarios y, dándoselos al posadero, le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta.» ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos?»

Él contestó: «El que practicó la misericordia con él.»

Díjole Jesús: «Anda, haz tú lo mismo.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 10, 25-37: Amar y seguir.

1) Hacer: Hay veces que creemos que la vida está compuesta por mucho hacer, pero te vas dando cuenta que en la vida tenés que hacer una cosa: “amar” y ese amar a Dios es una implicancia a disfrutar cada cosa que haces y tienes. Deja de llenarte de cosas para lograr algo que no sabemos que sucederá, pero aprende a amar lo que está entre tus manos y posibilidades como lo es el mismo Dios y la gente que te rodea.

2) Prójimo: Es aquel próximo, el cercano que está a tu lado. Es enfrentar algo que vos tenés que enfrentar dentro tuyo: el perjuicio. Los prejuicios que aparecen en tu mente y saber luchar por ser una persona de bien. No dejes que los prejuicios que hay en ti te cierren a lograr que alguien crezca y se levante en su vida. Tu ayuda puede lograr que alguien tenga vida y vida eterna, pero también que pueda vivir la vida. Hay mucha gente herida y lastimada, lo sé, pero también hay gente ignorada, incluso ignorada por los que estamos dentro de la religión. Bájate de tu acelere y mira a aquel que está cerca tuyo y no la pasa bien.

3) Se fue: El samaritano se fue y encomendó, sí, porque ayudar no significa poseer. Ayudar no significa que me convierto en salvador. Ayudar no significa que esa persona ayudada es un dependiente de mi. Ayudar no es que esa otra persona tiene una deuda conmigo de por vida. Ayudar no es que desde ahora yo soy responsable de esa persona. Ayudar significa fortalecer una vida y seguir mi camino y dejar que esa persona siga haciendo su vida y construyendo su camino. Algo bueno está por venir.