Evangelio del Viernes 30 de Julio de 2021

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo(13,54-58):

En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma, que todos estaban asombrados y se preguntaban: «¿De dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es María su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas?»

Y se negaban a creer en él.

Entonces Jesús les dijo: «Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa».

Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos.

Palabra del Señor

Mt. 13, 54-58: La falta de fe lleva a no ver los milagros.

1) ¿Quién es este?: la gente, los que te rodean siempre buscan posicionarte, es como que ya se te rotula desde el principio. Lo mismo le pasa a Jesús, lo rotulan. Parece que de donde venís y tu estado social implica mucho en vez de si vivís o no en la verdad. Esto nos lleva a convertirnos en una sociedad enfermiza, donde hay veces que se acepta más la mentira de un rico que la verdad de un vagabundo. Vos no bajes los brazos, viví y anuncia la verdad, que el bolsillo y de donde venís no te condicionen en la misión por la cual viniste a este mundo. Te paso un dato: la gente siempre habla, por lo tanto, a seguir sembrando que juntos disfrutaremos de la cosecha.

2. Motivo de tropiezo: si vivís en la verdad, claro que serás tropiezo para muchos; si brillas en lo que haces muchos buscarán liquidarte. Lamentablemente la envidia está en nuestra sociedad y también en la Iglesia, como en cualquier institución. Pero no dejes de mirar nunca al crucificado, porque allí está tu esperanza de que vas a resucitar. Lucha por tu vida y por lo que sos; a lo demás le damos batalla, la clave es tu convicción.

3. Desprecio: seguramente no recibirás el abrazo o el aliento de los tuyos, pero recordá que a Jesús le pasó lo mismo. Seguramente que cuando todo te sale bien te aplaudirán varios de tus cercanos, hasta te alentarán; pero cuando te va mal o te falta plata, hasta te bloquearán en WhatsApp.

Vos recordá que nuestra vida es un constante caminar, y aquí la tenemos que luchar, porque hasta el cielo no paramos.

Apóstoles de Su Amor