EVANGELIO JUEVES 2 DE ENERO

*

*Juan (1,19-28):*



Éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?» Él confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías.» Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?» Él dijo: «No lo soy.» «¿Eres tú el Profeta?» Respondió: «No.» Y le dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?» Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: «Allanad el camino del Señor», como dijo el profeta Isaías.» Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?» Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.» Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.

*Palabra del Señor.*



MEDITACION DEL EVANGELIO *



*Jn 1, 19-28: *



*El miedo a vencer.*

*1) Tomar la decisión: *

En Juan Bautista vemos la figura de un hombre que enfrenta la situación, asumiendo su misión y el para qué está en este mundo. Hoy vos para enfrentar ese miedo que aparece en tu vida tenés que tomar una decisión. No dejes que la angustia avance en tu camino. Año nuevo, decisiones nuevas… y claro que te da vuelta todo, pero tenés que animarte porque así no podés seguir, o decidís vos o la vida te apretará para que lo decidas.



*2) Prepararse y enfrentar: *

Esto es lo siguiente a lo que implica decidir. Preparate para lo nuevo y para lo que implica tu vida. Preparate como madre o padre para hablar ante tu hijo, como esposo o esposa ante tu pareja, o como cura o religioso/a ante tu comunidad. Aprende a prepararte y enfrentar las cosas, como lo hacía Juan Bautista, deja en claro quién es y qué es lo que corresponde a él como lo que no. Si hoy tenés que cortar con algo prepárate y enfréntalo, pero si hoy tenés que dar un paso en tu vida a algo o a alguien, prepárate y enfréntalo. Es en esta etapa donde más contradicción habrá en ti, pero una vez que hagas el paso te sentirás el ser más libre.



*3) Disfrutar y aprender: *

Una vez que decidiste y te preparaste para enfrentarlo, logras ese proceso de seguir con tu caminar de vida. Incluso del fracaso se puede sacar algo bueno. Es por ello que cuando enfrentas algo con miedo, una vez dado el paso podrás llegar a disfrutar y a aprender. Juan disfruta de ver cuánta gente descubre a Dios y le cambia la vida con Jesús. También aprende a ver que su camino es por otro rumbo y en otro espacio. Hoy vos tenés que disfrutar de la vida porque el miedo te hizo olvidar para qué estás y por dónde vas. Pero también tenés que aprender que la vida sigue y que el paso que darás te dejará una gran enseñanza en vos. Yo llego hasta aquí. La decisión de tu vida está en tus manos, no en la mía, ni en la de nadie. Hasta Dios te regaló el don de la libertad. Decidí, prepárate y enfrenta; disfruta y aprende. Estos son los pasos que debes hacer para emprender tu vida a la felicidad eterna.