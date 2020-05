Evangelio Sábado 16 de mayo💥🌹

Lectura del santo evangelio según san Juan (15,18-21):

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros.

Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia.

Recordad lo que os dije: “No es el siervo más que su amo”. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.

Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió».

Palabra del Señor.

Apóstoles de Su Amor

Jn 15. 18-21: El mundo💥🌹.

1) Del mundo: hoy tenemos que estar más juntos que nunca porque tenemos mucho por dar y esto no termina. Juntos estamos defendiendo nuestras vidas, nuestra familia, nuestra patria, nuestra gente. En vos la sociedad tiene esperanza. Cuánto me emociona el ver que a la noche la gente aplaude a los médicos y a tantos que nos cuidan. Hoy todos estamos buscando la manera de tener un mundo mejor. Necesitamos un mundo mejor, pero depende de vos y de mi.

2) Yo los elegí: vos tenés algo sobrenatural, esa cosita de Dios…eso que te hace distinto. Por favor cuida tu visión sobrenatural. Cuida eso que ayuda a que seas luz para muchos. Vos sos importante, tenés mucho para dejarnos y hay muchos que dieron la vida por vos. Tu mamá, cuando aceptó que vos tengas vida y te cuidó 9 meses. Esa viejita que te preparaba la comida y te mostraba su amor cuando vos la desvelabas por las noches, cuando no la dejabas dormir. Ese amor que te dio tu papá, tu viejo, cuando tenía que salir a las 5 de la mañana para ir a buscar esas monedas porque no quería que te falte nada. Cuántas personas se la jugaron para que vos tengas una vida, ¿y vos? ¿estás cuidando tu vida?

3) Su Señor: la cruz es nuestra guía. Recordar que Cristo es nuestra guía y nuestra esperanza. Vos y yo somos otro Cristo y podemos dar luz y paz a este mundo. Ánimo que con Cristo somos multitud y de esta salimos todos. En esta cuarentena aprendimos a extrañar y a saber que el otro me hace la vida distinta y yo a la de muchos.