Ex funcionarios de Macri le contestaron a Guzmán por el destino de la deuda con el FMI

El ministro dijo que se podría recomponer la infraestructura del país con u$s 45 mil millones. Fuertes críticas de Lacunza, Laspina y Galiani y defensa de su gestión.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que de los u$s 45 mil millones que desembolsó el FMI podrían haberse usado para reconstruir la infraestructura durante el Gobierno anterior y consideró que «no quedó nada y ahora hay que resolver ese problema». El comentario, acompañado de un intercambio donde el periodista Marcelo Bonelli señaló que «parte (de la plata) se fugó», despertó las críticas, aclaraciones e hipótesis por parte de ex funcionarios de Juntos por el Cambio.

El ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires y de la Nación en el último tramo del gobierno de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, comparó la deuda pública antes del acuerdo con el FMI, de u$s 328.000 millones contra u$s 311 millones en septiembre de 2019. «No se fugó. No aumentó. Se usó para cancelar deudas anteriores (de ese gobierno y del anterior), más caras y más cortas. Algunas para obras, otras para financiar déficit inercial 2015», remarcó en Twitter.

Deuda pública pre y post-FMI. Marzo 2018 (USD 328 MM) vs Septiembre 2019 (USD 311 MM). No se fugó. No aumentó. Se usó para cancelar deudas anteriores (de ese gobierno y del anterior), más caras y más cortas. Algunas para obras, otras para financiar déficit inercial 2015 pic.twitter.com/cwyYs4Sghq — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) February 11, 2021

Más duro fue el diputado nacional Luciano Laspina. «Miente @Martin_M_Guzmancuando dice que el préstamo del FMI podría haber reconstruido toda la infraestructura. Esos fondos se aplicaron a pagar vencimientos de deuda que venían mayormente del gobierno anterior. ¿Qué reconstruyó él con los u$s 20 mil millones que emitió en 2020?», escribió también en redes. Según el ex presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, «en dólares constantes, la salida de capitales en 2007-2011 (u$s 69.000 millones) y 2015-2019 (u$s 72.000 millones) fue casi idéntica», agregó sobre la ‘fuga’ en los dos períodos.

Un informe del Banco Central bajo la gestión de Miguel Pesce dejó un cálculo distinto al de Laspina. «El conjunto de políticas económicas que se aplicaron desde diciembre de 2015 facilitaron la fuga de capitales por más de u$s 86.000 millones y crearon las condiciones para la irrupción de un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento extern», detalló el análisis realizado a pedido del Poder Ejecutivo en mayo del año pasado.

Uno de los primeros economistas de la oposición en reaccionar fue el ex secretario de Política Económica del gabinete de Nicolás Dujovne, Sebastián Galiani, quien remarcó que «la deuda pública es el resultado del déficit fiscal» y volvió a la herencia de 8 puntos del PBI que «dejó el gobierno de la vicepresidenta Kirchner». La deuda con el FMI se usó para refinanciar deuda, aseguró.

Galiani fue más allá y se aventuró en el terreno de las hipótesis. «La deuda hubiese sido sostenible si el presidente Macri hubiese sido reelecto. Lamentablemente, el día posterior a las PASO, los mercados dijeron, vuelve el Kirchnerismo y la deuda dejo de ser sostenible», planteó en medio de fuertes críticas al endeudamiento actual y la sustentabilidad del plan de Guzmán.