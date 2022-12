EXAMEN DE CONCIENCIA‼️

🍃💖AMAR AL SEÑOR SOBRE TODAS LAS COSAS

¿He negado la existencia de Dios? (Ejemplo: ateo, agnóstico. Catecismo, 2125).

¿He negado el Amor de Dios? (lo he visto como un Dios justiciero, malo, castigador, etc.).

¿He tentado a Dios? (Ejemplo: ¡Si Dios existe que suceda tal cosa ya mismo!).

¿No he dado testimonio fe? (Me ha dado vergüenza expresar mi fe).

¿He desconfiado de Dios?

¿He dudado de la verdad de la Biblia? (No es lo mismo una duda que llega como sorpresa y tentación, que una aceptada deliberadamente).

¿He dudado de los dogmas de fe? (verdades que deben ser creídas. Ej., Todo lo contenido en el Credo).

¿Me he desesperado dudando de la misericordia de Dios? (No hay pecado más grande que la misericordia de Dios. Ejemplo: Dios no me va a perdonar).

¿He presumido que puedo salvarme sin conversión?

¿He pecado con la intención de confesarme después?

¿He sido indiferente ante el Amor de Dios?

¿He sido un católico tibio? (Ap 3,16).

¿He odiado a Dios?

¿Le he dedicado suficiente tiempo a la oración?

¿Me quejo o reniego ante las cosas que requieren sacrificio?

¿He incumplido alguna promesa hecha a Dios o a su Iglesia?

¿He sido supersticioso?¿He creído y/o practicado: hechicerías, brujerías, adivinos, magias (incluyendo la blanca), quiromancia, médium, agüeros, horóscopos, cartas naipe, taza de chocolate, riegos, sahumerios, talismanes, penca de sábila, filtros, maleficios, sortilegios, cábala, tarot, carta astral, alquimia, tabla ouija, santería, amuletos, vudú, gurúes, chamanismo, numerología, espiritismo, necromancia, cuarzos, piedras, mantras, medallas?

¿He puesto fe, y/o he practicado, y/o me he dejado llevar por grupos, movimientos, sectas no cristianas que mezcla la verdad de Jesucristo con otras ideologías? como: el poder mental, la reencarnación, falsa metafísica, método silva, ocultismo, espiritismo, astrología, meditación trascendental, yoga, reiki, gnosticismo, el i-chin, viajes astrales, la dianética, medicina holística, la parapsicología, sofrología, prácticas pseudocientificas (no reconocidas por la medicina científica) como la reflexología, homeopatía, la acupuntura (cuando van acompañadas de prácticas esotéricas), hipnosis, las regresiones, la lectura del aurea, la terapia de colores y esencias florales, el esoterismo, la teosofía, el rosacruzismo, el budismo. El krishna, la canalización de espíritus, y todo lo relacionado a la nueva era. Al igual que la secta de los Mormones y los Testigos de Jehová que no creen en Jesucristo como hijo de Dios.

¿He sido satánico? ¿He realizado cultos satánicos?

¿He puesto algo o alguien en lugar de Dios? (Ej. dinero, personas, artistas, etc).

¿He cometido sacrilegio? (tratar indignamente sacramentos, lugares o personas consagradas a Dios).

¿He recibido algún sacramento en pecado mortal? (Comulgar, casarse, confirmarse, recibir el orden sacerdotal en pecado mortal).

¿Me he confesado sin arrepentimiento o sin propósito de enmienda? (No está arrepentido ni tiene propósito de enmienda quien al acercarse a confesar quiere volver a cometer el pecado).

¿He leído o poseo escritos en contra de la religión y de la Iglesia?(Es pecado, cuando se expone innecesariamente la fe. Cuando por cuestiones de estado se deben leer, ha de hacerse con suma prudencia y buscando los argumentos de la fe en contra de estos escritos).

¿He sido perezoso al no formarme en la fe?

¿He sido masón o comunista? (El Comunismo y la masonería son incompatibles con el catolicismo y la Iglesia ha sido clara al declarar que no se puede ser católico y pertenecer a ellas).

😇EXAMEN DE CONCIENCIA‼️

2 MANDAMIENTO

🍃🌸II. NO JURAR SU SANTO NOMBRE EN VANO

¿He blasfemado? (Proferir palabras de insulto contra Dios o lo sagrado).

¿He utilizado el nombre de Dios, de la Virgen o de los santos irreverentemente?

(chistes, bromas, comentarios de mal gusto, sobre nombres, diminutivos vulgares, etc).

¿He ridiculizado los misterios de Dios?(bromas sobre la crucifixión, la encarnación, los milagros).

¿He utilizado el nombre de Dios y de los santos en cosas profanas? (discotecas,

cines, bares, etc).

¿He incumplido promesas hechas a una persona en nombre de Dios? (Ser infiel a ellas es como hacer de Dios un mentiroso. Catecismo, 2147).

¿He jurado en falso? (el juramento sólo debe presentarse con verdad, justicia y necesidad).

¿He hecho promesas que no tengo la intención de cumplir?

¿He jurado hacer algún mal?

😇 EXAMEN DE CONCIENCIA ‼️

III MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS

🍃🌸 SANTIFICAR LAS FIESTAS‼️

¿He faltado deliberadamente a la Misa algún domingo o fiesta de guardar? (fiestas

de precepto: 1º de enero, 8 de diciembre, 25 de diciembre).

¿He llegado tarde o me he quedado sin celebrar la Misa entera por algún motivo injustificado? (Catecismo, 2042).

¿Me he distraído voluntariamente durante la Eucaristía? (asistiendo de cuerpo pero con la mente y el corazón en otras cosas).

¿He trabajado o hecho trabajar sin necesidad urgente en día de precepto?

¿No he guardado la abstinencia de carne los viernes de cuaresma?(La ley de abstinencia exige a un Católico de 14 años de edad y hasta su muerte. Todos los viernes de cuaresma, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne, o de otro alimento que haya determinado la Conferencia

Episcopal – Código de Derecho Canónico, 1251),

¿No he ayunado los miércoles de ceniza y el viernes Santo? (La ley de ayuno requiere que el Católico desde los 18 hasta los 59 años reduzca la cantidad de comida usual. La Iglesia define esto como una comida más dos comidas pequeñas que sumadas no sobrepasen la comida principal en cantidad).

¿No he guardado el ayuno eucarístico? (abstenerse una hora antes de comulgar de tomar cualquier alimento o bebida, Canon, 919).

¿He tardado mucho en confesarme después de cometer pecado mortal? (La Iglesia manda confesar los pecados mortales mínimo una vez al año, en peligro de muerte o si ha de comulgar – Catecismo, 2042).

¿No he comulgado, por lo menos, en Pascua de Resurrección?

¿He dejado de ayudar a la Iglesia en sus necesidades?

¿He utilizado mal el tiempo en día de precepto? (Realizando actividades

indecorosas u otras diferentes al compartir familiar y crecimiento espiritual).

😇EXAMEN DE CONCIENCIA‼️

IV. CUARTO MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS

🍃🌸HONRAR AL PADRE Y A LA MADRE‼️

🍃HIJOS:

¿He irrespetado a mis padres?

¿He sido desagradecido con ellos?

¿He desobedecido a mis padres y superiores?

¿He tenido un espíritu de rebeldía hacia ellos?(por ejemplo un desordenado afán de independencia que me lleve a recibir mal las indicaciones de los padres,

simplemente porque lo mandan).

¿Los he amenazado o maltratado? (Ya sea de palabras o de obras).

¿Les he deseado algún mal?

¿Me he avergonzado de ellos? (Por ejemplo por edad, estrato social, apariencia física, etc.).

¿He dejado de ayudarle a mis padres en sus necesidades? (Ya sean espirituales o

materiales).

¿He enjuiciado sus defectos?

¿He tenido odio o resentimiento hacia mis padres?

¿He sido irresponsable en el estudio? (No valorando el esfuerzo que hacen los

padres para su formación).

¿No he orado y he ofrecido misa por el eterno descanso de los padres muertos?

¿He irrespetado la autoridad a la que estoy sometido? (profesores, jefes,

superiores, estado y su funcionarios).

¿He peleado con mis hermanos y compañeros?

¿He tenido odio o resentimiento hacia mis hermanos? (Ejemplo: dejar de hablar con ellos y no poner los medios necesarios para la reconciliación).

¿He dado mal ejemplo a mis hermanos y/o compañeros?

¿He dejado de ayudar a mis hermanos y familiares en sus necesidades? (tanto

espirituales como materiales).

¿He abandonado parcial o totalmente a mis padres sin razón justificada?

¿Me he dejado llevar del mal genio?

🍃PADRES:

La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, por ello ¿me he esforzado por la educación moral y formación espiritual de mis

hijos?

¿He tenido hijos fuera del matrimonio o antes de él? (esto es un acto de injusticia con los hijos pues no se les proporciona la estabilidad de la familia).

¿He dado mal ejemplo a mis hijos? (no cumpliendo con los deberes religiosos,

familiares, o profesionales).

¿No he corregido a mis hijos por su bien? (no simplemente por saciar la ira o un momento de rabia).

¿Me ha faltado evangelizar a mis hijos?

¿No les he prevenido sobre las malas compañías?

¿Los he forzado a recibir algún Sacramento, sin la debida preparación?

¿Les he impedido sigan la profesión o la vocación que Dios les indica?

¿Permito que estudien o trabajen en lugares donde corre peligro su alma o su

cuerpo? (Ejemplo: No elegir un establecimiento educativo donde se eduque

cristianamente a los hijo(s)).

¿He tolerado escándalos o peligros morales o físicos entre las personas que viven en mi casa? (Ejemplo: unión libre dentro de la casa, permitir que los hijos duerman con sus novios(as) dentro de la casa).

¿He maldecido a mis hijos?

¿He permitido que vistan indecentemente?

¿He permitido que asistan a espectáculos indebidos? (conciertos o

espectáculos inmorales).

¿He peleado con mi cónyuge? (malos tratos de palabra y/o de obra).

¿He abandonado parcial o totalmente a mi cónyuge y/o a mis hijos? (se refiere a

un abandono irresponsable).

¿No he trabajado lo suficiente para mantener dignamente a mi familia?

¿He dado órdenes contrarias a la dignidad de las persona?(hijos, empleados, o personas a quien tienen a cargo).

😇EXAMEN DE CONCIENCIA ‼️

V. MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS

🍃🌸NO MATAR

¿He matado?

¿He intentado matar a alguien?

¿Le he negado la asistencia a cualquier persona en estado de peligro?

¿He herido a alguien?

¿He conducido en estado de embriaguez o irresponsablemente cualquier vehículo?

(Esto coloca en riesgo la vida propia y la de los acompañantes).

¿He participado indirectamente en un asesinato?

¿No he prevenido la muerte de alguien pudiendo hacerlo?

¿He participado directa o indirectamente en algún aborto provocado?(Se incurre en excomunión ipsofacto; o sea que es una forma como la Iglesia manifiesta la

gravedad de este crimen).

¿He practicado la eutanasia? (poner fin a la vida de personas enfermizas o

moribundas por acción o por omisión).

¿He intentado suicidarme?

¿He cooperado en el suicidio de alguien?

¿He participado en secuestros, actos de terrorismo o torturas?

¿He participado en amputaciones, mutilaciones, o esterilizaciones realizadas a personas inconscientes?

¿He inducido a alguien a pecar? (esto es el escándalo, Tm 18,6).

¿Le he rendido culto a mi cuerpo? (Ejemplo: anorexia, bulimia, cirugía estética por

vanidad, ejercicio excesivo).

¿He abusado de la comida?

¿He abusado del alcohol, del cigarrillo o de las medicinas?

¿He usado drogas o sustancias alucinógenas? ¿He negociado con ellas?

¿He usado mensajes subliminales para dominar la voluntad de las personas?

¿He escuchado música siendo consciente que contiene mensajes subliminales o

contrarios a la fe o a la moral? (poniendo en peligro la salud mental y espiritual

incitándola a prácticas de violencia, rebeldía, etc.).

¿He dejado de ayudar a los moribundos a tener una santa muerte?

(acompañándolos en oración, y cuidando que reciban a tiempo los sacramentos).

¿Siento odio o resentimiento por alguien?

¿Le he deseado el mal a alguien?(Mt 5, 44-45)

¿He consentido el deseo de vengarme? (Mt 5,22).

¿No he evitado todo conflicto en la medida de mis capacidades?

¿He hecho sufrir o he sacrificado, sin necesidad, a algún animal?

🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡

😇 EXAMEN DE CONCIENCIA ‼️

🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡

VI. MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS

🍃🌸NO COMETER ACTOS IMPUROS

¿Me he masturbado?

¿He visto pornografía?

¿He participado en pornografía o en espectáculos exhibicionistas? (actores,

comerciantes).

¿He fornicado? (acto carnal entre hombre y mujer no vinculados en el matrimonio).

¿Me he prostituido?

¿He comerciado con la prostitución?

¿He abusado sexualmente de alguien? (esto es, toda agresión violenta a la

intimidad sexual de la persona, el acto sexual como tal, manoseo o acoso, incluso

cónyuge).

¿He cometido incesto? (relación carnal entre parientes dentro de los grados entre

los cuales no está permitido el matrimonio. Puede ser equiparado a los abusos

sexuales perpetrados por adultos en niños o adolescentes confiados a su guarda,

por ejemplo los educares a los niños) (1 Cor 5, 4-5; Lv 18, 7-20; Catecismo, 2388-

2389).

¿He sido pederasta? (acceso carnal violento por parte de adultos a niños).

¿He tenido relaciones carnales homosexuales?(Rom 1, 24-27; 1 Cor 6, 10; 1 Tm 1,

10; Gén 19, 1-29).

Si tengo tendencias homosexuales ¿he luchado por no consentirlas? (La Iglesia no rechaza a quien tiene estas tendencias sino a las prácticas homosexuales y lo

invita a vivir la castidad).

🍃🌸Esposos

¿He sido infiel? (Mt 5, 32; 19, 6; Mc 10,11; 1 Cor 6, 9-10; Os 2, 7).

¿Me he separado de mi conyugue? ¿He roto el contrato matrimonial con el

divorcio?(Mc 10, 9) (Catecismo, 2382-2386).

¿He vivido en poligamia? ¿He sido irresponsable con los deberes contraídos con

esa(s) mujer(es) y sus hijos?(Catecismo, 1645).

¿He vivido en “Unión libre”?

¿He evitado la fecundidad en mi matrimonio?

¿He usado o comercializado métodos anticonceptivos? (por ejemplo: condón,

espermicidas, pastillas anticonceptivas, inyecciones, etc.).

¿He usado o comercializado métodos contraceptivos abortivos o alguno que

podrían tener este efecto? (Por ejemplo: la “T”, la “S”, y demás objetos físicos que

se introducen en el útero, o pastilla del día después, etc.).

¿He utilizado el “onanismo” o coito interrumpido? (Gen 38, 9-10).

¿He recurrido a la fecundación artificial? (fecundación in-vitro).

¿Me he esterilizado? (ligadura de trompas, vasectomía).

🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡

😇EXAMEN DE CONCIENCIA‼️

🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡

VII. MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS

🍃🌸NO ROBAR

¿He robado?

¿He estafado a alguien en algún negocio?(por ejemplo aumentar el precio real a

los productos)

¿He pagado salarios injustos?

¿He participado en la corrupción?(se trata de cambiar el proceder correcto por “El que más convenga”)

¿He trabajado mal?

¿He robado tiempo de mi trabajo?

¿He defraudado fiscalmente al Estado? (evadir impuestos justos y razonables que

se revierten en beneficios a la comunidad) (Ver: justicia comunitaria y justicia

distributiva. Catecismo, 2409-2413).

¿He falsificado documentos?

¿He despilfarrado mis bienes? (es decir, gastar en exceso o en cosas suntuarias, buscando desmedido placer o prestigio, o invertir en mascotas, sumas de dinero

altas, que ayuden a remediar mejor la miseria humana).

¿He causado daños a las propiedades públicas o privadas?

¿He incumplido promesas o contratos moralmente justos?

¿He apostado irresponsablemente?

¿He hecho trampas en los juegos de azar?

¿He colocado el lucro personal como el fin único de mi actividad económica?

(Olvidando que es un servicio a los demás: “no podéis servir a Dios y al

dinero”) (Mt 6, 24; Lc 16, 13).

¿Me ha faltado practicar las obras de misericordia?:

🍃🌸7 OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES

Dar de comer al hambriento

Dar de beber al sediento.

Vestir al desnudo

Acoger el extranjero

Visitar y cuidar a los enfermos.

Visitar a los presos.

Enterrar a los difuntos.

🍃🌸7 OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES

Dar buen consejo al que lo necesita

Enseñar al que no sabe

Corregir al que está en error

Consolar al triste

Perdonar las ofensas

Soportar con paciencia los defectos

de los demás

Rogar a Dios por los vivos y los muertos

🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡

😇 EXAMEN DE CONCIENCIA ‼️

🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡

VIII. MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS

🍃🌸NO LEVANTAR FALSOS TESTIMONIOS NI MENTIR

¿He dicho mentiras? (Ef 4, 25).

¿He dado un falso testimonio públicamente? (Pr 19, 9).

¿He dicho bajo juramento cosas contra la verdad (perjurio)?

¿He enjuiciado un defecto moral del prójimo?

¿He manifestado los defectos y faltas del prójimo, a otras personas

(maledicencia)? (Si 21, 28).

¿He calumniado con mentiras, dañando la reputación de otros?

¿He felicitado a alguien por hacer algún mal?

¿He faltado al revelar los “secretos profesionales”? (por ejemplo psicólogo,

sacerdote, médico).

¿He revelado las confidencias hechas bajo secreto? (Si 22, 22)

¿He escuchado conversaciones contra la voluntad de los que la mantenían?

¿He leído correspondencia u otros escritos contra la voluntad de sus dueños?

🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡

😇 EXAMEN DE CONCIENCIA‼️

🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡

IX. MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS

🍃🌸NO CONSENTIR PENSAMIENTOS IMPUROS Y NO DESEAR LA MUJER DEL PRÓJIMO🌸🍃

¿He luchado contra la concupiscencia de la carne? (Ga 5, 16. 17. 24; Ef 2, 3).

¿He consentido pensamientos impuros?

¿He consentido miradas impuras?(Sab 15, 5).

¿He deseado la mujer de mi prójimo?(aplica también en sentido contrario).

¿He faltado contra el pudor de los sentimientos? (cuidar y respetar mi corazón y el

de las otras personas).

¿He usado prendas que excitan sexualmente a otros?

¿He lesionado el pudor de los niños o adolescentes?

🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡

😇EXAMEN DE CONCIENCIA‼️

🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡

X. MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS

🍃🌸NO CODICIAR LOS BIENES AJENOS

¿He deseado enfermizamente los bienes ajenos?

¿He caído en la avaricia? (pasión inmoderada por las riquezas materiales) (Si 14,

9).

¿He sentido envidia? (tristeza ante el bien de los demás, y un deseo desordenado de poseer lo mismo).

¿He estado muy apegado a las cosas terrenas y ocupo todo mi tiempo en acumular riquezas?