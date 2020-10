Exceptuados ingresarán a Salta sin hacer aislamiento ni PCR

“No tenemos riesgo de que se reintroduzca el virus porque ya lo tenemos”, explicaron. Habrá una revisión médica y se pedirá documentación como el registro único de acceso.

En el acceso a la ciudad de Salta se realizarán los controles para el ingreso.

Tras el anuncio de que regresarán los vuelos y colectivos de larga distancia luego de siete meses, finalmente la Provincia terminó de definir los protocolos que deben seguir quienes ingresen a Salta. Las autoridades decidieron que podrán llegar trabajadores esenciales, residentes y quienes necesiten hacerlo por cuestiones humanitarias o de salud. Ya no estarán obligados a presentar un test de PCR ni a realizar un aislamiento de 14 días los que lleguen a las zonas 3 y 4. Además, los que cuenten con examen de IgG positivo estarán exentos de realizar aislamiento en cualquier localidad.

Sin embargo, todo el que pretenda acceder a Salta por vía aérea o terrestre deberá someterse a una revisión médica para identificar si hay síntomas respiratorios o fiebre. Además, tendrán que presentar el Certificado del Registro Único de Ingreso a Salta.

Paula Herrera, infectóloga en la Dirección de Epidemiología de la Provincia, expresó que los protocolos son dinámicos y se van trabajando diariamente.

«Si vienen de otra provincia y se dirigen hacia un lugar donde hay transmisión comunitaria, no tenemos riesgo de que nos reintroduzcan el virus porque ya lo tenemos. Entonces, de esa manera no se está pidiendo por ahora que vengan con estudios previos ni que realicen un aislamiento. Ahora si van a una localidad en donde no hay transmisión comunitaria, ahí sí continuamos con las restricciones para asegurarnos de que esa persona no ingrese enferma y que cumpla los 14 días de aislamiento», afirmó la infectóloga.

En la última reunión del Comité Operativo de Emergencia (COE), que se realizó ayer al mediodía, los especialistas evaluaron de la situación de la provincia, y por recomendación de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica se decidió realizar «una adaptación y actualización» del protocolo de ingreso a la provincia de salta ante la pandemia COVID-19 que estaba vigente.

«El protocolo es para organizar los ingresos, ya sea por vía terrestre o vía aérea, en el registro previo tanto para los que están cumpliendo con una actividad esencial como para residentes que desean volver», dijo Matías Posadas, secretario general de la Gobernación.

Seguimiento y control

Ayer se conoció que el Gobierno de la Provincia ya prestó conformidad, mediante nota formal, ante las autoridades nacionales para la realización de vuelos. Además, se informó acerca de las condiciones necesarias de ingreso a la provincia, como el permiso de circulación nacional.

Para ingresar deberán descargar la aplicación “Salta COVID” y responder a mensajes de seguimiento durante 14 días. “Se está informando a todos los puestos de control a través del Ministerio de Seguridad. No cualquier persona puede circular entre municipios”, sostuvo Posadas.



El permiso por razones humanitarias

Se permitirá el ingreso a Salta, por razones humanitarias, a los mayores y a quienes estén en situación de calle afuera de la provincia y necesiten volver. También a los denominados trabajadores golondrina, repatriados del extranjero y a quienes deban regresar tras un tratamiento médico en otra provincia.

Otras situaciones que se contemplarán son: fallecimiento de un familiar y necesidad de asistir a niños en riesgo. En todos los casos, el contacto para realizar solicitudes es a través del e-mail: cocshumanita- rio@gmail .com.

Una de las novedades que presentó el nuevo protocolo es que las personas que ingresen no tienen la obligación de hacer aislamiento si van hacia zonas donde hay transmisión del virus, aunque deberán respetar las medidas vigentes.

“Con respecto a los métodos de diagnóstico, como PCR, o el aislamiento, esto se va a requerir solamente a los que vayan a algún municipio de los departamentos de las zonas 1 y 2, que básicamente son los municipios de La Candelaria, Molinos, Iruya, San Carlos y Santa Victoria. Para los demás municipios y departamentos de las zonas 3 y 4 no se va a requerir ni método de diagnóstico ni aislamiento; sí una declaración jurada que van a encontrar en el registro único de ingreso a la provincia”, indicó Matías Posadas.

Se considera persona en “tránsito” a quien solo circula por la provincia o permanece por no más de 14 horas.