Exigente: la condición que puso Cristiano Ronaldo para continuar en Juventus

La prensa italiana indica que el portugués aceptará seguir en la Vecchia Signora, pero con ciertas exigencias

Que Cristiano Ronaldo no estaba a gusto con Maurizio Sarri no era ningún secreto. Incluso, en más de una oportunidad, el delantero portugués mostró gestos de fastidio delante de todos dentro del campo de juego.

Tanto era la molestia de CR7 con Sarri, que hasta la prensa italiana informó acerca de un presunto diálogo del represenante del futbolista con Paris Saint Germain. Pero el pasado fin de semana, la Vecchia Signora removió al italiano de su cargo y nombró a Andrea Pirlo como nuevo DT del multicampeón de la Serie A, algo que tenía el visto bueno del astro luso.

Sin embargo, este movimiento no alcanzó para conformar al ex Manchester United y Real Madrid. El surgido en Sporting de Lisboa tendría una condición preponderante para no abandonar Turín: Cristiano quiere que lleguen refuerzos de calidad que les permita ir por la tan ansiada Champions League.

En la reciente temporada, la Juve viene de quedarse con el Scudetto, pero sufrió dos grandes decepciones: perdió la final de la Copa Italia ante Napoli y quedó eliminado, como local, en los octavos de final de la Champions ante Lyon. Por eso, el ex bombardero del Real Madrid sabe que el equipo necesita un golpe de timón, ahora al mando de Pirlo.

Los primero que se buscará, es un aliado para el portugués en la delantera: el que más consenso genera es Duvan Zapata, pero se sabe que el Atalanta no lo soltará fácil. Como alternativas, aparecen el mexicano Raúl Jiménez (Wolverhampton) y el polaco Arkadiusz Milik (Napoli).

Otros futbolistas que interesan en la Juventus son Federico Chiesa (Fiorentina), Nicolò Zaniolo (Roma), Sandro Tonali (Brescia), Isco (Real Madrid) y Manuel Locatelli (Sassuolo). ¿Le cumplirán los deseos a Cris?