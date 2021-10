Explota Bitcoin: ya subió a u$s 60.000 y puede romper su techo histórico

La cotización de Bitcoin, la primera criptomoneda del ecosistema criptográfico y la más valiosa, rondó los US$ 59.300 este viernes por la mañana y podría alcanzar los US$ 60.000 nuevamente.

Según los analistas técnicos, si Bitcoin tiende a superar su máximo histórico de US$ 64.000 y continúa subiendo, luego caerá alrededor de un 80 a 85% nuevamente a US$ 60.000.



En otros términos, los expertos sugieren que la criptomoneda superará ampliamente su último máximo histórico y su precio continuará subiendo sin embargo, hay que prepararse para una futura baja de precio en el largo plazo.

En esta línea, si se analiza la secuencia de Fibonacci teniendo en cuenta los gráficos de precio de Bitcoin, la criptomoneda podría caer hasta un 85% nuevamente y valer entre US$ 47.000 y US$ 60.000, es decir, su valor retrocederá.

Así lo explicó TechDev, un analista del mercado criptográfico a través de Twitter. Según el experto, Bitcoin alcanzará los US$ 300.000 pero explica que hay que tener cuidado con la macro durante una suba.

«Los dos últimos mercados bajistas de Bitcoin tocaron fondo en el bolsillo algorítmico de 1.486-1.618 Fibonacci del ciclo anterior. Esto sugiere que el próximo fondo bajista será de US$ 47.000 a US$ 60.000. Las matemáticas se vuelven divertidas», dice TechDev.

I know no one cares about macro during a pump.



But the last two #BTC bear markets bottomed in the 1.486-1.618 log fib pocket of the previous cycle.



Suggests the next bear bottom is 47-60K.



If that’s where we land after an 80-85% fall…



The math gets fun. pic.twitter.com/wGnL6XDQAk— TechDev (@TechDev_52) October 15, 2021