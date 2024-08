Fabiola Yáñez rompió el silencio: “Estuvo dos meses amenazándome con que se iba a suicidar”

La ex primera dama brindó una entrevista a Infobae y se refirió a la violencia ejercida por Alberto Fernández.

Luego de denunciar al ex presidente Alberto Fernández y que se difundieran las fotografías en las que presenta moretones y hematomas en su cuerpo, la ex primera dama, Fabiola Yáñez brindó una entrevista a Infobae. “He cuidado a este hombre (Fernández), lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, que los videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho” expresó la denunciante en el adelanto de la entrevista.

“Esta persona estuvo durante dos meses, y están todos los chats y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que, si yo hacia esto o lo otro, se iba a suicidar. Eso no se hace” manifestó Yáñez en otro fragmento de la entrevista publicado por Infobae.

Durante la entrevista, visiblemente afectada, Yáñez narró cómo sufrió acoso telefónico y psicológico durante meses, lo que incluso la llevó a ser internada en España debido a picos de presión causados por la situación. Cuando fue consultada por la violencia física, la ex primera dama sostuvo que “no puedo hablar. Eso está dentro de la causa y del secreto de sumario”.

Yañez expresó su preocupación por el bienestar de su hijo, lamentando que haya sido expuesto públicamente debido a las imágenes que muestran su rostro golpeado. Según relató, decidió hacer la denuncia luego de sufrir constantes amenazas de suicidio por parte de Fernández, quien la presionaba para que no hablara sobre lo sucedido. Además, denunció intimidaciones recientes, como la instalación de inhibidores en su automóvil, que le impidieron salir de su casa en Madrid.

Durante la entrevista, Yáñez criticó la falta de apoyo que recibió mientras ejercía su rol como primera dama, señalando que siempre estuvo sola, incluso durante su estancia en la Quinta de Olivos. Describió cómo se vio aislada de su familia y amigos, y denunció la indiferencia de las autoridades, en particular del Ministerio de la Mujer. “Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí” expresó sobre los funcionarios del ex ministerio.

La ex primera dama también hizo referencia a episodios de violencia económica y psicológica, mencionando que Fernández descalificó a su familia en varias ocasiones. Aunque no pudo profundizar en detalles por razones legales, Yáñez insinuó que sufrió diversos tipos de violencia durante su relación, algunos de los cuales ocurrieron mientras vivía en la casa de huéspedes de Olivos con su hijo. “La violencia que había antes era acoso. Todo el día. Tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba en el teléfono, era como que estuviera haciendo no sé qué cosa” refirió Yáñez sobre el tiempo previo a la presidencia de su ex pareja.

También habló sobre los videos de Tamara Pettinato y aseguró que encontró material de Fernández con otras famosas, incluso la foto de una mujer desnuda. Sobre las infidelidades sostuvo: “Él decía que era una broma. Primero lo negaba, después lo asumía, pero tampoco lo dejaba de hacer”.

Finalmente, Yáñez se mostró firme en su decisión de denunciar y de buscar justicia, no solo por ella, sino por todas las mujeres que han sufrido violencia de género. A pesar de la angustia vivida, aseguró sentirse más fuerte que nunca, decidida a proteger a su hijo y a reconstruir su vida lejos de Argentina, donde aseguró haber sido destruida en vida