Facebook eliminó más de 1.000 “bots” que replicaban contenido de Berni

Se trata de supuestos usuarios que mostraban un comportamiento sospechoso dentro de la red social.Se trata de supuestos usuarios que mostraban un, al no tener seguidores y “amplificar” de modo “inauténtico” cierto tipo de mensajes.

La empresa de Mark Zuckerberg informó que había ubicado cuentas de Facebook (663) e Instagram (388) que caían en una “amplificación inauténtica de publicaciones y artículos de noticias” relacionados con el referente justicialista, aunque no aclaró si era a favor o en contra.

Berni acaba de contratar a una agencia de publicidad para que lo ayude a trabajar su imagen y publicó varios spot de campaña que lo presentan como una figura de acción en medio de operativos para combatir la inseguridad. Pero desde su entorno salieron rápidamente a decir que los usuarios baneados eran “trolls” que buscaban dañar su imagen.

“En general, después de una larga trayectoria, Berni ha tenido en este último tiempo una gran irrupción a la política superior. Tiene una presencia requerida permanentemente por los medios. No solo en Seguridad, sino en pandemia por su rol de médico, un tipo que dice lo que piensa, discute con sus compañeros que él entiende que lejos de ser un error es una virtud”, explicaron desde su equipo a PERFIL.

En esa línea, comentaron: “Debe ser de una acción negativa, porque no creo que bajen una cuenta porque digan algo positivo“. “Si Facebook lo haría porque van a favor tampoco tendría una razón para desacreditar cuentas, la política de estas empresas tiene que ver con las cuentas que trabajan atacando no de manera genuina. Si detectan algo que esté a favor de Berni no creo que lo bajen, por eso debe ser de una acción negativa”, completaron.

Según explica Facebook, en el informe se centra en “encontrar y detener campañas coordinadas que buscan manipular el debate público en nuestras aplicaciones“. “Durante los últimos tres años, hemos compartido nuestros hallazgos sobre el comportamiento no auténtico coordinado que detectamos y eliminamos de nuestras plataformas. Como parte de nuestros informes CIB regulares, compartimos información sobre todas las redes que eliminamos en el transcurso de un mes para que sea más fácil para las personas ver el progreso que estamos logrando en un solo lugar”, comentó la red social.

Y añadió: “Cuando encontramos campañas nacionales no gubernamentales que incluyen grupos de cuentas y páginas que buscan engañar a las personas sobre quiénes son y qué están haciendo mientras confían en cuentas falsas, eliminamos las cuentas auténticas y no auténticas, las páginas y los grupos directamente involucrados en esta actividad”.