Facebook lanzó sus nuevas gafas inteligentes con cámaras y parlantes incluidos

El nuevo accesorio presentado por la compañía que lidera Mark Zuckerberg permite tomar fotos y videos, escuchar música o hasta recibir llamadas. Su precio inicial será de 299 dólares.

Facebook se metió de lleno en el mundo de las gafas inteligentes y junto a Ray-Ban, una de las marcas más importantes del mundo, lanzaron su propio modelo de anteojos. El innovador diseño que tendrá un precio inicial de 299 dólares, no sólo permitirá captar imágenes sino que también se podrán recibir llamadas sin necesidad de utilizar el smartphone.

Se trata de la primera línea de gafas impulsada por la compañía que dirige Mark Zuckerberg. De acuerdo a los anuncios realizados por la red social, los Ray-Ban Stories –el nombre que recibió-, contarán con varias funciones integradas que permitirán su uso en conjunto con las diversas plataformas de la compañía de tecnología.

Mark Zuckerberg and Rocco Basilico, Chief Wearables Officer at EssilorLuxottica introduce #RayBanStories – the new way to capture, share and listen.



