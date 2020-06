Fácil y efectivo: cómo desinfectar el teclado de tu computadora

Es importante realizar una buena limpieza para desinfectar teniendo en cuenta no dañar el dispositivo La pandemia introdujo una serie nueva de hábitos para mantener nuestro entorno limpio y desinfectado.

Cuando se trata del teclado, es clave, además de realizar una óptima desinfección, también cuidar el dispositivo y no dañar su funcionamiento.

Antes de comenzar, lo más importante es lavarte las manos y ser constantes en esta acción dado que el teclado es una superficie con la que se está en permanente contacto. Para iniciar con la limpieza del teclado propiamente dicho tendrás que desconectar el periférico de tu PC -o apagar la laptop- y sacudirlo para que restos de migas o polvo puedan ser removidos; un secador de pelo también puede ayudar para el mismo fin.

Luego, tomando un hisopo humedecido en alcohol isopropílico procedes a limpiar la superficie y el borde de las teclas. Para secar y no dejar ningún rastro de humedad es importante que uses pañuelos de microfibra para no dejar pelusas que podrían depositarse en los intersticios.