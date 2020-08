Facundo Manes, sobre la cuarentena: revela los efectos nocivos del «mayor experimento psicológico de la historia»

El neurocientífico se refirió a la ansiedad y depresión que produce el aislamiento y cómo el Estado debe prepararse para la pospandemia

El comité de expertos, integrado por médicos y científicos, que asesora al presidente Alberto Fernández en la evolución de la pandemia de coronavirus, le recomendó hacer un giro en la comunicación y a partir de ahora dejar de hablar de la cuarentena y focalizarse en la necesidad de los cuidados que hay que tener para evitar el contagio.

El encuentro se desarrolló en la Residencia presidencial de Olivos y los infectólogos también mencionaron que la pandemia se tornó «más federal en las últimas semanas» y coincidieron que la vacuna «es una gran esperanza que empezó a circular«.

Pero resaltaron que estamos en una etapa distinta en la que, según consideran, «no tenemos que hablar más de cuarentena« sino que «hay que reforzar el mensaje de distanciamiento social y cuidados» ya que «para poder acercarnos a la vacuna tenemos que distanciarnos hoy».

En este sentido, el neurocientífico Facundo Manes señaló en una entrevista que «hay mucha fatiga mental», una de las razones más fuertes de por qué los argentinos no están cumpliendo la cuarentena.

«La gente al estar cansada tiende a usar sesgos y uno de ellos es la confianza o la sobreconfianza, que se traduce en la baja de la guardia en el momento donde más tenemos que cuidarnos», aseguró el profesional.

Y recomendó que «para que las políticas públicas se lleven a cabo, es necesario entender cómo funcionan los seres humanos«, por lo que «si nosotros no entendemos cuando una persona está agotada, con fatiga mental o sesgos de sobre confianza, no vamos a mejorar la adherencia a cualquier medida de salud pública».

Efectos mentales de la cuarentena

Manes remarcó que la manera de comunicar las medidas es fundamental, pues la falta de certidumbre es uno de los principales problemas de la pandemia. «Cuando cada 15 días se vuelve a extender todo, eso produce una decepción y una falta de eficacia que en la mente nos hace bajar la guardia. Aunque el horizonte sea duro es mejor conocerlo para tener una perspectiva y prepararnos para afrontarlo. Una de las cosas que vemos que está afectando a las personas es la incertidumbre», resaltó a TN.

El neurocientífico además expuso los resultados de una investigación de la Fundación INECO, institución que él dirige, la cual revela: «Al principio de la cuarentena, seis de cada diez argentinos tenían síntomas leves, moderados o severos de ansiedad. Con el transcurso de los días, esos síntomas se mantuvieron pero la angustia se fue transformando en depresión», sostuvo.

Para mostrar un parámetro, Manes remarcó que «esto cuadruplica o quintuplica los valores de la prepandemia«.

«Detectamos que la preocupación no solo es a nivel salud, sino también por la economía personal, la economía del país, por el miedo de perder el trabajo. La gente no solo está con mucha incertidumbre por la salud sino por las cuestiones sociales y económicas, porque no estamos en EEUU, Europa o China, países que tienen una espalda suficiente para sostener la crisis pospandemia», indicó.

Para revertir esta situación de depresión y ansiedad, el facultativo indicó que será vital la tarea del Estado para evitar que los padecimientos perduren en el tiempo.

«Los síntomas por ahora son transitorios, pero si no hacemos nada, si no hay psicoeducación masiva y el Estado no aprovecha todo el sistema de comunicación que tiene para enseñarle a la población cómo regular las emociones y darle las herramientas para sobrellevar esta situación, esto se puede hacer crónico», alertó.

Al mismo tiempo, aconsejó no utilizar el miedo como estrategia, porque «es una emoción negativa que nos paraliza y nos pone a la defensiva». En consecuencia, advirtió que «el miedo no puede ser la guía cuando hablamos de cómo convivir con el virus en este largo camino que queda»

«La gente que está cumpliendo la cuarentena está llevando a cabo el mayor experimento psicológico de la historia mundial. No recuerdo otro momento en el que haya estado tanta cantidad de gente, con tantas restricciones, durante tanto tiempo», concluyó.

Los asesores del presidente rechazaron las afirmaciones «de catástrofe en la salud mental«, las que estaban expresando en estos días algunos profesionales, si bien «tampoco decimos que no existan efectos por la pandemia, hay un camino en el medio», coincidieron.

Por otra parte, «evalúan de manera muy positiva la estrategia sanitaria del Gobierno» ya que «están casi todos de acuerdo en el ‘qué’ y la discusión fina es el ‘cómo'».

Los asesores se reunieron con el Presidente en la Quinta de Olivos

Además, pidieron «más acompañamiento para los pacientes terminales con Covid-19 para que tengan una muerte digna» y recomendaron «comunicar un horizonte temporal» al tiempo que resaltaron que la vacuna abre «una oportunidad única».

También se hizo hincapié en la salud mental del personal de salud, vinculado al cansancio y mencionaron que necesitan mayor cuidado.

En la reunión participaron la ex presidenta de la Organización Panamericana de la Salud, Mirta Roses; los infectólogos Gustavo Lopardo y Pedro Cahn; el cardiólogo Javier Farina; el psiquiatra Santiago Levin; la psicóloga Alicia Stolkiner y el cientista social Juan Piovani.

Cuándo estará lista la vacuna

El presidente Alberto Fernández anunció el miércoles que «en el primer semestre» del 2021 la Argentina estará «en condiciones de vacunar» contra el coronavirus y agregó que «el laboratorio elegido tiene las condiciones tecnológicas que permiten un desarrollo más rápido» al tiempo que precisó que en el país se producirá «la sustancia activa» y en México «se terminará de producir y envasar».

La vacuna que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford será la que se producirá en Argentina y México para toda América Latina.

«El laboratorio AstraZeneca firmó un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil. Que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021«, resaltó Fernández.

El acuerdo permitirá al país y a la región acceder a ella entre 6 y 12 meses antes de lo que podría haber logrado sin el acceso a este tipo de acuerdo, explicó Fernández.

Según expresó el mandatario, el costo de la vacuna será de «entre u$s3 y u$s4 por dosis».

El Presidente anunció oficialmente la fabricación de la vacuna en Argentina

Alberto Fernández afirmó que «hay que celebrar» la actitud de la empresa farmacéutica y la Universidad de Oxford por garantizar una vacuna a precio de costo, «sin ganancias», valoró el Presidente.

«Esto es un gran alivio para el futuro, no una solución para el presente», afirmó.

En este sentido, recalcó que «ahora», la vacuna no arregla nada. Por eso, subrayó que hay que «seguir siendo estrictos» para enfrentar la situación actual de la pandemia en el país.

El Presidente valoró que el país tenga los recursos para producir insumos destinados a la vacuna. En concreto, AstraZeneca realizará una transferencia de tecnología al laboratorio argentino Mabxience, fundado por el empresario Hugo Sigman.

f:Iprofesional