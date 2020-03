Feinmann le respondió a Moria tras haberlo tildado de “enano fascista y flatulento”

El periodista de A24 y Radio Rivadavia fue conciso con respecto a las fuertes declaraciones que la diva hizo de él

Todo comenzó cuando el conductor de A24 y Radio Rivadavia la criticó por “avalar” al médico Dr. Rubén Muhlberger, quien ofreció remedios contra el coronavirus.

“La Dra. Moria nos presenta a su gurú y la cura para el coronavirus. Dos delincuentes. Esas cosas no se hacen. No se puede lucrar con este drama”, fue el mensaje que el periodista publicó en Twitter y desató la ira de la conductora.

“Le aclaro al enano fascista que no soy doctora y que una persona con su ética que a mí me llame delincuente, me honra. Siga metiéndose conmigo y con mi hija, que apenas pase esta pandemia de la cual usted hace un marketing berreta (me lo han comentado porque no lo veo), seguramente me lo cruzaré en América TV y agachará su cabeza o saludará de acuerdo a su tránsito intestinal. ¿Qué prefiere? ¿Enano flatulento o enano fascista? No encuentro otra manera de referirme a usted. Con todo respeto una dama que soy yo. Se cree un gran periodista y es un oportunista de cuarta”, disparó la mediática en sus redes.

Como respuesta a las picantes frases de la conductora, Feinmann volvió a usar la red social del pajarito para responder con ironía: “Me halaga esta señora. Le mando un beso”.