Fenomenal apretada K”: qué se dijo en el periodismo sobre las renuncias masivas de ministros

Gustavo Sylvestre, Jonatan Viale y Luis Novaresio fueron algunos de los periodistas que analizaron la masiva presentación de renuncias que fueron puestas a disposición este martes del Presidente

Los periodistas se volcaron rápidamente a analizar la decisión de numerosos funcionarios de Gobierno e integrantes del Gabinete que pusieron hoy su renuncia a disposición del presidente, Alberto Fernández, horas después de que el resultado de las PASO generara una interna caliente en la coalición gobernante.

“Wado de Pedro no renunció. Puso a disposición su renuncia. Ahora Alberto puede echarlo o no. No creo que lo haga. Más bien parece una apretada de Cristina y La Cámpora para que lo imiten otros ministros apuntados como Cafiero y Guzmán”, escribió en su cuenta de Twitter el conductor de LN+ Jonatan Viale.

☎️ — Jonatan Viale (@JonatanViale) September 15, 2021

Y luego agregó: “Fenomenal apretada K a Alberto. O echás a Cafiero y Guzmán o te vaciamos el Gabinete. ¿Queda claro?”.

Queda claro? — Jonatan Viale (@JonatanViale) September 15, 2021

Del otro lado de la grieta, el conductor Gustavo Sylvestre dialogó con C5N, donde esgrimió un análisis preventivo de la situación: “Me parece que es natural. Algunos tendrían que haber ocurrido el próximo lunes. En el Gobierno siempre te dicen que tiene a disposición las renuncias del Gabinete, pero por los que han tomado esta iniciativa es un claro mensaje político al presidente de que tiene que hacer los cambios y ya”.

“El Presidente quería hacer los cambios antes de las elecciones, pero la derrota del domingo activa una respuesta no solamente económica sino también política”, analizó Sylvestre.

“Los que renuncian están diciendo que los cambios hay que hacerlos ahora, no solamente con las medidas económicas, sino activar una respuesta política y hacerlo ahora. No son renuncian indeclinables sinoq ue son un mensaje político”.

Ministros y funcionarios pusieron sus renuncias a disposición del presidente Alberto Fernández



👉🏼 Análisis de @Gatosylvestre en #MinutoAMinuto con @LRubinska y @salonia_adrian pic.twitter.com/l6JOfI8fQl — C5N (@C5N) September 15, 2021

Qué dijo Luis Novaresio

no confundirse. Las renuncias d un gabinete que perdió la elección, corresponden Sucede que son motorizadas por el ala del cristinismo duro que dinamita la credibilidad, otra vez, de Alberto. Te hago renunciar a mis ministros, vos que vas a hacer, parece preguntar la doctora — luis novaresio (@luisnovaresio) September 15, 2021