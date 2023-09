Feriados de septiembre 2023

Si bien no hay feriados nacionales en septiembre, si es un mes plagado de fechas especiales y días no laborales que impactan a numerosos grupos

Los argentinos acostumbrados a los fines de semana largos de descanso tendrán que esperar un buen rato para disfrutar de otro: septiembre es el único mes del calendario oficial sin feriados.

Por la falta de feriados, para algunas personas habituadas a tener esas «escapadas» frecuentes, septiembre puede parecer el mes más «largo» del año.

Sin embargo, septiembre si tiene varios días no laborables que beneficiarán a algunos grupos en particular. Y hay algunas fechas que son muy especiales para el calendario de los argentinos.

Todo eso concluye en que septiembre sea un mes muy esperado e imperdible. A falta de feriados, te contamos cuáles serán los días más importantes del mes que recien comienza.

FERIADOS PROVINCIALES Y DIAS NO LABORABLES EN SALTA. Festividad del Milagro en Salta.

Los días 13 y 14 son feriados no laborables, por lo que tampoco se dictarán clases en esos días y el 15 de septiembre es un feriado provincial en honor al Señor y la Virgen del Milagro, lo que completa el período de actividades no escolares durante esta festividad en la provincia

Feriados y días no laborales de septiembre

Septiembre, ese mes sin feriados, si tiene tres días no laborales que son muy importantes en ciertas comunidades.

Como puede apreciarse en el calendario oficial de feriados 2023, el sábado 16 y el domingo 15 de septiembre, se celebrará en la Argentina el Año Nuevo Judío.

Asimismo, el lunes 25 de septiembre el día no laborable se debe al Día del Perdón.

En ambos casos se indican como días no laborales para miembros de la comunidad judía en la Argentina, según lo dispuesto por el Art. 2 de la Ley 27.399 que regula los feridos a nivel nacional.

¿Qué significa que sean días no laborales y no feriados? Sucede que en los primeros el empleador es quien tiene la potestad de decidir si sus empleados y empleadas deben o no prestar tareas igual, aunque en los feriados muchas veces también se trabaje.

La diferencia está en cómo se abonan cada uno de esos días. Por ley, cuando un empleado registrado presta tareas en un feriado, se le debe abonar el doble de lo que corresponde a su jornada de trabajo (jornada doble). Sin embargo, si su empleador dedide que preste tareas igual durante un día no laborable, esa jornada se abona como cualquier otro día de trabajo (jornada simple).

En el caso de los días no laborables de septiembre, esto referirá solo a personas que residen dentro del territorio nacional y profesan la religión judía, ya que se trata de celebraciones asociadas a esa comunidad.

Fechas clave de septiembre que no son feriados

El Día de la Primavera y del Estudiante se celebran el 21 de septiembre pero no son feriados

Además de los feriados y los días no laborales en la Argentina hay algunas fechas que son clave por estar cerca del corazón de muchísimas personas.

No hay mejor ejemplo de ello que el 21 de septiembre, donde cada año coinciden las celebraciones por el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en todo el país.

Esta año esta fecha cae en día jueves, y seguramente los espacios públicos al aire libre en las grandes ciudades se inunden -como todos los años- de adolescentes celebrando su Día del Estudiante, así como la llegada de la primavera y el clima más cálido.

Sin embargo, el origen de estas dos celebraciones coincidentes es muy distinto. Por un lado, el Día del Estudiante surgió en 1888, cuando en esa fecha se repatriaron al país los restos de Domingo Faustino Sarmiento, el expresidente de la Nación que más hizo por la educación pública en la Argentina, estructurando muchas de las pautas que hoy sigue la educación obligatoria y gratuita, además de haber inaugurado más de 800 escuelas.

Se eligió entonces esta fecha para celebrar a los estudiantes, a su esfuerzo durante todo el año lectivo y al legado del presidente Sarmiento. Vale la pena aclarar que el 21 de septiembre no es feriado en la Argentina pero muchos alumnos igual no asisten a clases.

Asimismo, en esa fecha en el hemisferio sur del planeta ocurre un hecho astronómico que da origen al Día de la Primavera: si bien año a año hay mínimas variaciones de horario que pueden modificar la fecha, el 21 de septiembre se produce el equinoccio.

Es decir, es el día bisagra en el que los rayos del sol comienzan a dar directamente sobre el Ecuador de manera que la duración del día y de la noche es prácticamente igual en todos los lugares de la Tierra. A partir de ese momento del año los días comienzan a alargarse. Es el inicio de la primavera en todo el sur del globo.

Día del trabajador de Comercio

Otra fecha importante de septiembre será nada menos que el martes 26, cuando se conmemora el Día del Empleado de Comercio.

El 26 de septiembre no es feriado pero muchas tiendas podrían estar cerradas por el Día del Empleado de Comercio

Es una fecha nueva en el calendario argentino y vale la pena aclarar que no es un feriado. Sin embargo, es de gran importancia para 1,2 millones de personas que están afiliadas a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), la más numerosa del país.

Se eligió esta fecha por el 26 de septiembre de 1934, cuando durante la presidencia de Agustín Pedro Justo- fue sancionada la Ley N°11.729 que legisló las relaciones del trabajo, y muchos de los trabajadores y trabajadoras del país accedieron a derechos laborales, incluyendo los de Comercio.

Es por eso que el Día del Empleado de Comercio se estableció en esa fecha por medio de la Ley 26.541 (sancionada en noviembre de 2009), lo que fue ratificado en el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad por un acuerdo entre Faecys y las patronales: la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

Pese a su relevancia, como ocurre con todas las fechas que celebran a una actividad o profesión en particular, no se trata de un feriado nacional. Pero en aquellas empresas de Comercio que tienen a sus empleados registrados en el sistema de Seguridad Social y ellos están afiliados a alguno de los sindicatos que nuclea Faecys, deberían no trabajar en el Día del Empleado de Comercio.

Ese es el motivo por el cual muchas tiendas, shoppings y comercios podrían permanecer cerrados el 26 de septiembre aún si no es feriado.