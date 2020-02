Fernández pone freno a sus ministros y dice que los aumentos a tarifas “no están en carpeta”

«Que nadie se apure», dijo Fernández sobre los anuncios del jefe de Ministros, Santiago Cafiero, y de Mario Meoni, quien dijo que habría una suba del 10% en los transportes para mayo

El presidente Alberto Fernández desmintió esta mañana a su jefe de Gabinete Santiago Cafiero quien ayer en una entrevista habría aumentos de luz y gas en junio de este año.

“Que nadie se apure, ese es un tema que no está en carpeta”, aseguró Fernández en diálogo con AM 750. Por la tarde del jueves, Santiago Cafiero había dicho que “probablemente en junio habría un aumento en las tarifas de luz y gas para aquellos que lo puedan soportar”, dijo el jefe de Ministros en una entrevista con Radio Metro.

“Nadie se apure. No sé si en junio vamos a estar en condiciones de aumentar, porque lo que más me preocupa es que unos pícaros dejen de ganar en detrimento de la gente. Todo es estudio de revisión para atrás, y después veremos qué es lo que hay que hacer. Pero lo primero no es ver si va a haber aumento de tarifas. Por lo tanto, hoy no tenemos en carpeta el aumento de tarifas“, afirmó.

Además, el mandatario puso en duda el aumento del 10% en las tarifas del transporte previstas para mayo por el ministro de dicha cartera, Mario Meoni. “¿Por qué va a haber aumento de transporte si las naftas están congeladas? Voy a cuidar el bolsillo de los argentinos hasta el último minuto que esté acá. Ese es el compromiso que tomé con la gente y lo voy a cumplir”, enfatizó.