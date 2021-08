Fernández volvió a la carga por la reforma judicial: “¿Por qué no poner un término a la duración de los jueces?”

El mandatario relativizó los articulos de la constitución que garantizan la estabilidad de los magistrados en el cargo y planteó la necesidad de debatirlo Con el coronavirus y las elecciones a la vuelta de la esquina, el kirchnerismo quitó de la agenda sus intenciones de reformar la justicia. Sin embargo, el presidente,, no se olvida del tema y volvió a instalarlo en nuevamente. En un encuentro con estudiantes de las carreras de abogacía de todo el país,

Fernández realizó estas declaraciones al comparar lo que sucede con la designación del Ministerio Público Fiscal-el organismo extra poder que conduce a los fiscales- cuya duración en el cargo no es ilimitada: “Si al Procurador se le puede poner un término, ¿por qué no se le puede poner un término a la duración de los jueces en sus funciones?”, se preguntó.

Fernández hizo el planteo este sábado por videoconferencia, en el marco del Segundo Encuentro Federal de Derecho. Ante la consulta de uno de los asistentes sobre la posibilidad de que los sean elegidos por el voto popular, el Presidente aclaró que no está a favor de esa iniciativa, pero dijo que le gustaría discutir el tiempo en el que los jueces permanecen en sus cargos.

“A mí no me preocupa que los jueces se sigan eligiendo como se eligen. Lo que podríamos ver son algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto que se está discutiendo en el Senado y que se está discutiendo sobre el jefe de los fiscales, sobre la Procuración. ¿El Procurador tiene un cargo vitalicio o debe durar un tiempo? Y la misma pregunta deberíamos hacerla respecto de los jueces. Porque en verdad, no debería decirlo porque sé que voy a abrir una polémica, pero estoy hablando con estudiantes de Derecho y la mejor forma de enseñar es sembrar dudas”, consideró el jefe de Estado.

“La Constitución dice que un juez dura en su cargo mientras dure su buena conducta, lo mismo dice del Presidente y de sus ministros y lo mismo dice del Procurador”, apuntó en referencia al articulo 110 de la Constitución Nacional: “Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”.

Sin embargo, después lo puso en duda ya que en ningún momento afirma que pueden estar hasta el día de su muerte: “Uno puede decir que un juez es designado por 10 años y al cabo de 10 años deberá revalidar su condición de juez-continuó-. Eso es algo no reglamentado y no está prohibido. Lo que no está dicho en la Constitución es que los jueces son jueces hasta el día su muerte. Está dicho simplemente que durarán en su cargo mientras dure su buena conducta. Lo mismo que han dicho del Procurador”.

En este sentido planteó que si un juez realiza “un mal fallo, se podría limitar su reelección”. Sin embargo, aunque se mostró confiado de su postura y planteó que se dé el debate.

“Yo sé que es abrir un debate difícil, complejo. No estoy proponiendo de hacerlo ahora, estoy reaccionando frente a una pregunta que nos dice por qué no elegimos a los jueces, pero creo que son todos temas para que pensemos, para que debatamos cómo poder construir un mejor servicio de Justicia”, argumentó.

En otro párate del encuentro el Jefe de Estado continuó con críticas al Poder Judicial y manifestó que “las corporaciones influyen en la Justicia” mediante prácticas que constituyen “el predominio de los intereses económicos sobre el Estado de derecho”. En esa línea, ejemplificó que en “los últimos años hubo personas que fueron perseguidas y encarceladas” porque “abogados, jueces y fiscales elaboraron teorías disparatadas”, como la conocida doctrina Irurzun, que hablaba de que los ex funcionarios tenían poder residual y por eso no había que dejarlos libres.

Tras las declaraciones, fuertes críticas de la oposición y el Poder Judicial

Las palabras de Fernández no fueron pasadas por alto y recibieron un categórico de parte de la Justicia y la oposición. La Mesa Ejecutiva de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, publicó un duro comunicado en el que expresó “su categórico desacuerdo con las manifestaciones del Presidente de la Nación relativizando el valor de la permanencia en los cargos judiciales establecida como base de la independencia judicial”.

Desde la oposición, uno de los que expresó su reclamo fue el diputado radical Luis Petri: “Se imaginan jueces con duración en los cargos con un Senado que invariablemente ha tenido mayoría del partido del gobierno desde el ‘83? De mínima la marcha peronista de memoria y maestría en teoría de lawfare para ser aprobados. Eso nos jugamos en las próximas elecciones!”.