Fernando Espinoza no asistió a una pericia psiquiátrica por la causa en su contra por abuso sexual

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, no se presentó a la pericia psiquiátrica programada en el marco de la causa en la que está procesado por supuesto abuso sexual. El dirigente K fue denunciado en 2021 por su ex secretaria privada, Melody Rakauskas, y debía presentarse este martes ante el cuerpo médico forense de la CABA. La defensa del funcionario alegó que no acudió debido a un inconveniente con la aceptación de una perito propuesta por la querella.

A través de un comunicado, Espinoza explicó que la fiscal no recibió a la perito solicitada por la querella, lo que llevó a la reprogramación de la pericia. “Los profesionales acordaron reprogramar el estudio, quedando Fernando Espinoza a disposición, como siempre ha estado, de la nueva fecha que se fije”, indicó la defensa. Sin embargo, la querella solicitó que se fije una nueva fecha y que se le prohíba viajar a Barcelona, ​​donde el intendente planea participar de un seminario sobre “Ciudades Inteligentes”.

La defensa de Rakauskas, encabezada por el abogado Marcelo Urra, argumenta que existe un riesgo de fuga si Espinoza viaja al exterior debido a su acceso a recursos y contactos que podrían facilitarlo. Espinoza, por su parte, presentó documentación que incluye reservas en un hotel de lujo en Barcelona y pasajes aéreos para su viaje como presidente de la Federación Argentina de Intendentes.

En agosto, Espinoza apeló su procesamiento por abuso sexual y desobediencia a la Justicia, logrando frenar momentáneamente un posible juicio oral. La querella, por su parte, solicitó que la causa sea elevada a juicio cuanto antes, mientras que la Cámara de Casación revisa el recurso presentado por la defensa de Espinoza.