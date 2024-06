FIESTA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 💫

💓¿Qué es la Solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús?

Esta es una fiesta movible que honra al SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

En 1675, Jesús le dijo a Santa Margarita María que quería que la Fiesta del Sagrado Corazón se celebrara el viernes después de la octava del Corpus Christi. En 1856, la Fiesta del Sagrado Corazón se convirtió en fiesta universal.

San Juan Pablo II, gran devoto del Sagrado Corazón, dijo: «Esta fiesta nos recuerda el misterio del amor de Dios por el pueblo de todos los tiempos».

En 2024, celebramos la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús el 7 de junio.

💓¿Qué es el Sacratísimo Corazón de Jesús?

El Corazón es el símbolo del amor humano. Esta devoción católica honra al Sagrado Corazón de Nuestro Señor, a través del cual se nos manifestó el amor eterno de Dios por todos. “Dios es Amor” (1 Juan 4: 8), por lo que, al honrar la expresión humana de ese Amor, especialmente en la Cruz, honramos Su Fuente Divina.

💓¿Por qué es importante el Sagrado Corazón?

San Juan Pablo II dijo: «El Sagrado Corazón nos lo ha dado todo: redención, salvación, santificación».

El Sagrado Corazón es el verdadero corazón de Cristo y también indica su amor por la humanidad. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: “La oración de la Iglesia venera y honra el Corazón de Jesús, así como invoca su Santísimo Nombre. Adora al Verbo encarnado y a su Corazón que, por amor a los hombres, se dejó ser traspasado por nuestros pecados”. (CCC 2669)

«¡Si no puedo ver el brillo de tu rostro o escuchar tu dulce voz, oh Dios mío, puedo vivir de tu gracia, puedo descansar en tu Sagrado Corazón!» – Santa Teresa de Lisieux

💓¿Cuál es la historia de la devoción al Sagrado Corazón?

La base de la devoción al Sagrado Corazón comenzó en el cristianismo primitivo. La Sagrada Escritura, particularmente el Nuevo Testamento, menciona el amor de Dios muchas veces, y los Padres de la Iglesia también discuten el amor de Dios.

En el siglo XI, los cristianos a menudo meditaban sobre las Cinco Llagas de Jesús, y la devoción específica al Sagrado Corazón provenía de esta meditación. Santa Gertrudis la Grande, que tuvo revelaciones privadas sobre el Sagrado Corazón, ayudó a profundizar la comprensión del Sagrado Corazón de Jesús a fines del siglo XIII.

Varios siglos después, en 1670, San Juan Eudes celebró la primera Fiesta del Sagrado Corazón. En 1673, Santa Margarita María Alacoque, una monja de la Visitación francesa, recibió sus propias revelaciones, en las que Jesús explicó Su amor por todas las personas, incluso permitiendo que Santa Margarita recostara su cabeza sobre Su Sagrado Corazón, como también Él le había permitido a Santa Gertrudis. Pidió que los católicos recibieran la Sagrada Comunión los primeros viernes del mes y lo adoraran en la Sagrada Eucaristía.

En 1675, Jesús le dijo a Santa Margarita que quería una fiesta anual en honor a Su Sagrado Corazón. En 1856, el Beato Papa Pío IX designó que la Fiesta del Sagrado Corazón se celebraría universalmente el viernes después de la octava del Corpus Christi cada año.

“En el Sagrado Corazón se esconde todo tesoro de sabiduría y conocimiento. En ese Corazón Divino late el amor infinito de Dios por todos, por cada uno de nosotros individualmente «. – San Juan Pablo II

💓¿Por qué está en llamas el corazón de Jesús?

Jesús le dijo a Santa Margarita María: “Mi Sagrado Corazón es tan intenso en su amor por los hombres, y por ti en particular, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, deben ser transmitidas por todos los medios”.

Santa Gertrudis la Grande dijo: “Oh Sagrado Corazón de Jesús, fuente de vida eterna, Tu Corazón es un horno resplandeciente de Amor. Tú eres mi refugio y mi santuario. Oh mi adorable y amoroso Salvador, consume mi corazón con el fuego ardiente con el que el Tuyo está en llamas. Derrama sobre mi alma las gracias que brotan de tu amor. Que mi corazón se una al tuyo. Sea mi voluntad la tuya en todo. Que Tu Voluntad sea la regla de todos mis deseos y acciones. Amén.»

💓¿Por qué Jesús señala su corazón?

En las imágenes del Sagrado Corazón, Jesús generalmente apunta a Su Corazón. Esto es para indicar Su amor eterno por cada uno de nosotros.

💓¿Qué es la devoción del primer viernes?

Jesús mismo inició la devoción del primer viernes. La última de las doce Promesas del Sagrado Corazón, dijo: “Te prometo en la excesiva misericordia de mi Corazón que mi amor todopoderoso otorgará a todos aquellos que reciban la Sagrada Comunión los primeros viernes por nueve meses consecutivos la gracia de la perseverancia final.; no morirán en mi desgracia, ni sin recibir sus sacramentos. Mi Corazón divino será su refugio seguro en este último momento «.

💓¿Cómo me consagro al Sagrado Corazón de Jesús?

Santa Margarita María Alacoque nos entregó este Acto de Consagración al Sagrado Corazón de Jesús:

“Oh Sagrado Corazón de Jesús, a Ti consagro y ofrezco mi persona y mi vida, mis acciones, pruebas y sufrimientos, para que de ahora en adelante todo mi ser sólo se emplee en amarte, honrarte y glorificarte. Esta es mi voluntad irrevocable, pertenecer enteramente a Ti, y hacer todo por Tu amor, renunciando de todo corazón a todo lo que pueda desagradarte.

Te tomo, oh Sagrado Corazón, como único objeto de mi amor, la protección de mi vida, la prenda de mi salvación, el remedio de mi fragilidad e inconstancia, la reparación de todos los defectos de mi vida, y mi refugio seguro.

En la hora de mi muerte, sé Tú, Corazón Misericordioso, mi justificación ante Dios Tu Padre, y escóndeme de Su ira que tan justamente me he merecido. Todo lo temo por mi propia debilidad y malicia, pero poniendo toda mi confianza en Ti, Oh Corazón de Amor, espero todo de Tu infinita Bondad. Aniquila en mí todo lo que pueda desagradarte o resistirte. Imprime tu amor puro tan profundamente en mi corazón que nunca te olvide ni me separe de ti.

Te suplico, por Tu Bondad infinita, concede que mi nombre sea grabado en Tu Corazón, porque en esto pongo toda mi felicidad y toda mi gloria, para vivir y morir como uno de Tus siervos devotos. Amén.»

«Nunca debemos desanimarnos ni dejarnos llevar por la ansiedad … sino recurrir siempre al adorable Corazón de Jesús». – Santa Margarita María Alacoque

💓¿Qué es la entronización del Sagrado Corazón?

El padre Mateo Crawley-Boevey, un sacerdote chileno del siglo XX que pasó su vida abogando por la Entronización del Sagrado Corazón, dijo: “La entronización es el reconocimiento oficial y social del gobierno del Sagrado Corazón de Jesús sobre la familia cristiana, un reconocimiento afirmado, expresado exteriormente y hecho permanente por la instalación solemne de la imagen del Corazón divino en un lugar visible en el hogar y por el Acto de Consagración”.

💓¿Quién es el santo patrón de los devotos del Sagrado Corazón?

Santa Margarita María Alacoque es la patrona de los devotos del Sagrado Corazón de Jesús.

SANTA GERTRUDIS

SAN JUAN EUDES

💓¿Cuál es la relación con el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María?

Los corazones de María y Jesús están profundamente entrelazados. La Santísima Virgen dio su consentimiento al plan divino de redención (Lc. 1:38), y Nuestro Señor lo quiso y lo cumplió. Por lo tanto, estos dos Corazones nunca pueden separarse. La Sierva de Dios Lúcia dos Santos, una de las videntes de Fátima, lo expresó de esta manera: “Mientras Jesús estaba en el vientre de María, el Corazón de Cristo latía al unísono con el Corazón de María”.

💓La fiesta del Inmaculado Corazón de María es siempre el día posterior a la Solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús.

🙏🏻ORACION AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS🙏🏻

Corazón de Jesús, dame hoy un corazón nuevo.

Un corazón sin amarguras.

Un corazón sin susceptibilidades.

Un corazón joven, capaz de olvidar los agravios verdaderos o supuestos…

Dame hoy un corazón que sepa sonreír aún con lágrimas.

Dame un corazón que no pierda nunca la confianza en los hombres, aunque fallen mil veces.

Un corazón que sepa siempre ser puro, generoso y desinteresado.

Dame Señor, un corazón amable y optimista como el tuyo.

Un corazón lleno de paz, dulzura y bondad.

Un corazón que ame de verdad y no se canse de dar y pedir perdón.

Amén