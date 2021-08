Fiesta en Olivos: Fabiola y siete invitados se presentaron ante la Justicia

Todos serán representados por el abogado Juan Pablo Fioribello y están al pendiente del expediente judicial que tramita en Comodoro Py

Con el avance de la causa en la en los tribunales, la primera dama, Fabiola Yáñez, y otros siete invitados se pusieron a disposición de de la Justicia. Bajo el patrocinio del abogado Juan Pablo Fioribello, los ocho involucrados llevaron un escrito al juzgado federal 7 de Comodoro Py, donde está radicada la causa penal.

Además de Yañez, el abogado y su socio Mariano Lizardo representarán a Sofía Pacchi, Santiago Basavilbaso, Emmanuel López, Fernando Consagra, Florencia y Rocío Fernández Peruilh y Stefanía Domínguez.

Sólo quedaron afuera del paquete el peluquero Federico Abraham y la vestuarista Carolina Marafioti. Y por supuesto, Alberto Fernández, quien en las próximas horas hará su propia presentación por oficio, según consigna Clarín.

La causa continúa su curso y ya se tomaron las primeras medidas de prueba que hizo el fiscal federal Ramiro González, a cargo de la investigación, y sumó al expediente la foto del cumpleaños. Entre ellas que la Casa Militar de Presidencia de la Nación informe sobre las personas que ingresaron a Olivos el día del cumpleaños y si estaban exceptuadas para circular.

El fiscal González abrió formalmente una investigación y señaló que “el objeto procesal de la presente causa apunta a establecer la efectiva existencia de conducta en infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud y que en consecuencia pudieran configurar los delitos previstos” por los artículos 205 y el 248 del Código Penal.

El expediente se inició por una denuncia de la agrupación “Republicanos Unidos” cuando se conocieron públicamente ingresos a la quinta de Olivos entre abril y julio del año pasado de allegados y amigos de Yañez que no cumplirían tareas esenciales y cuando regían las medidas restrictivas a la circulación por la pandemia del coronavirus. Entre esas visitas estaban las de Pachhi, su pareja el empresario taiwanés Chien Chia Hong y otras personas que participaron del cumpleaños.

El presidente, Alberto Fernández habló ayer por segunda vez sobre el escándalo y aseguró: “El único responsable soy yo. Doy la cara y me pongo al frente”, dijo, y afirmó: “Si algunos piensan que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo: me fortalecen”.