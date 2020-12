Filtran un audio donde Diego cuenta por qué no fue al casamiento de su hija Dalma

Ahora, en pleno conflicto entre Dalma y Matías Morla, se conoció un audio revelador del Diez en el que el ex futbolista habla de su famosa ausencia

Meses antes de la boda, Dalma viajó a Dubai para arreglar las diferencias con su padre y confirmar su presencia en la celebración. En aquel momento, el conflicto pasaba por la presencia de Rocío Oliva, entonces pareja del Diez, que no había sido invitada al casamiento.

Finalmente, pese a que se lo esperó hasta último momento y se especulaba con un arribo sorpresa en helicóptero, Maradona no estuvo presente en el gran día de su hija.

“Atención porque uno de los factores del quiebre de todo fue el casamiento de Dalma. Recordando todo eso le dije a la producción que busquemos audios de Diego, que no sé si lo pusimos al aire, en el que Diego confirma que no venía al casamiento. Y fue por las hermanas. Hay un audio muy fuerte de Diego en el que contó por qué. Y dice ‘por mis hermanas‘”, aseguró Jorge Rial en Intrusos , donde pusieron al aire el audio.

El mensaje de voz data de aquella época y se lo envió Maradona a Morla, su abogado y amigo. “Confirmado, Mati (Morla), no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no les hicieron nada“, se lo escucha decir al entonces entrenador del club Al Fujairah.

Este audio confirma que el gran motivo por el cual Diego no fue al casamiento de su hija fue la “no” invitación a sus hermanas: al parecer, se las invitó a último momento después de que Diego hizo público su enojo. Ahí se originó una interna familiar, sobre todo porque Dalma había dicho que ya había entregado las invitaciones en forma personal y ellas no habían recibido nada.

Sí asistieron al casamiento tres hermanos de Diego: Lalo, Cali y Mari. En su momento, Morla había explicado: “Para el resto de los hermanos hubo una traición de los que fueron. Por eso Diego les dijo ‘si son amigos de Claudia que la casa se las pague ella’. Y quedaron internas muy fuertes entre ellos”.