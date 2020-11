Fin del aislamiento: Alberto anunció el distanciamiento social en AMBA hasta el 29 de noviembre

El Presidente lo confirmó este jueves en conferencia de prensa desde la Residencia de Olivos. Diez provincias continuarán bajo el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). El presidenteconfirmó este jueves desde la Residencia de Olivos que el, mientras que los departamentos situados en

“En el AMBA nosotros poco a poco fuimos generando y determinando aperturas. Eso nos lleva a pensar que es hora de que el AMBA, que es el único lugar geográfico de la Argentina que desde el primer día hasta aquí se mantuvo en ASPO, ahora pase a una etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Ese distanciamiento sanitario que nosotros estamos proponiendo, lejos está de que el problema se haya resuelto”, indicó Fernández.

De acuerdo al jefe de Estado, la región metropolitana hace unas ocho semanas que demuestra una caída en la cantidad de infectados diarios de coronavirus Covid-19, al punto de alcanzar a la fecha “la mitad de lo que era hace ocho semanas”. “Empezamos a lograr amesetar la curva de contagios y que empiece a ceder, paulatinamente, en muchos lugares”, sostuvo.

“Esto que pasó en gran parte del Interior del país es algo que se viene produciendo en el AMBA desde ya hace varias semanas”, puntualizó.

De esta forma, las decisiones para la flexibilización de actividades de Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pasarán de la modalidad ASPO a estar bajo el DISPO.

“Esto no dista mucho de lo que es hoy porque en este tiempo fuimos abriendo actividades, lo que generó fue un contacto mayor entre los que habilitan el AMBA. Esto habilita a que se pueda circular sin autorización, pero el transporte seguirá para las personas que trabajan en servicios escenciales. En los servicios de transporte es donde más fácilmente se generan situaciones de contagio“, destacó Fernández.

“Toda actividad que suponga aglomeración de gente en lugares cerrados va a seguir prohibida. Estoy hablando de teatros, cines, recitales en lugares cerrados. En bares o restaurantes solo podrán funcionar en condiciones en las que las autoridades locales dispongan. El riesgo todavía existe y no podemos dejar de lado eso”, reveló.

En tanto que los departamentos de una decena de provincias continuarán en el ASPO, por lo que las autoridades junto con el Gobierno nacional van a “redoblar los esfuerzos médicos para evitar que los contagios sigan”, expresó el presidente. “Allí lo que vamos a hacer es lo que hicimos aquí (en el AMBA). Vamos a mantener el aislamiento social”.

Estas medidas comenzarán a regir desde el lunes 9 de noviembre, fecha en la que finaliza la actual prórroga de la cuarentena, hasta el domingo 29 de noviembre.

“Hemos logrado un objetivo que era que la crisis sanitaria no se nos vaya de las manos. Hemos logrado que todos los ciudadanos de AMBA no hayan carecido de asistencia médica y eso para nosotros es una tranquilidad. ¿Estamos hablando de que el problema se superó? Por su puesto que no. No dejen de perder de vista que el problema aún continúa: guardar distanciamiento, usar el barbijo y lavarse las manos”.

Noticia en desarrollo.