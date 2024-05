Financiamiento K: el gobierno de Alberto Fernández otorgó casi USD 300 millones a piqueteros

El kirchnerismo realizó transferencias millonarias a organizaciones vinculadas a Juan Grabois, Emilio Pérsico, Esteban Castro, Juan Carlos Alderete y Eduardo Belliboni, entre 2020 y 2023.

El kirchnerismo financió con casi 300 millones de dólares a cooperativas y asociaciones de piqueteros durante la gestión de Alberto Fernández, entre 2020 y 2023. Las transferencias se hicieron desde el ex Ministerio de Desarrollo Social y las cobraron organizaciones que dependen de dirigentes sociales como Juan Grabois, Emilio Pérsico, Juan Carlos Alderete, Esteban Castro y Eduardo Belliboni, entre otros.

Una investigación reciente publicada por Clarin revela este perturbador dato, en medio de las denuncias y los allanamientos por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales contra piqueteros y que involucra a referentes de distintas organizaciones sociales a partir de testimonios que se conocieron vía llamados a la línea 134, que habilitó el Ministerio de Seguridad.

En paralelo, avanza también la investigación contra las cooperativas de los piqueteros por el presunto desvío de dinero del Estado, al punto que pidió su intervención durante tres meses, y la causa madre que investigan el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita y que tiene en la mira el funcionamiento de todo el engranaje social durante el gobierno de Fernández.

Según los datos relevados, decenas de cooperativas y mutuales vinculadas a piqueteros K, de izquierda y de sectores alineados al gobierno anterior recibieron la suma de US$ 283 millones en el Gobierno K. El período comprende entre el primer semestre de 2020 y el primer semestre de 2023.

Durante la pandemia, en 2020, las transferencias a asociaciones fueron por US$ 38.886.554 y a cooperativas por US$ 58.215.129; en 2021 pasaron a ser por US$ 21.198.801 y US$ 22.805.260, respectivamente; en 2022 fueron por US$ 42.705.108 y por $ 57.293.214; y en el primer semestre de 2023, por US$ 42.452.830. El global da un total de US$ 283.556.896.

El listado de las transferencias discrecionales a cooperativas durante el kirchnerismo lo lidera la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, que responde directamente al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en un universo de 495 cooperativas y asociaciones que completan el listado. De ese total, con la excepción de algunas que no logran ser identificadas con organizaciones sociales o partidos políticos, la mayoría están concentradas por agrupaciones vinculadas a piqueteros que trabajaron cerca del kirchnerismo o a grupos de izquierda.

A la asociación El Amanecer, ubicada en Banfield, se le pagaron en total $ 1.099,6 millones de la siguiente manera: $ 394,5 millones en 2020, $ 232,3 millones en 2021, $ 254,1 millones en 2022 y $ 218,7 millones en la primera mitad de 2023. Contemplando el tipo de cambio oficial de cada uno de esos períodos, a $ 70,6 (2020), $ 95,1 (2021), $ 137,1 (2022) y $ 212 (primer semestre de 2023), se llega a un global de US$ 7.266.380 cobrados.

Le siguen las federaciones de cooperativas de Reciclado y Evita Limitada, dependientes del Movimiento Evita que tiene como líder central a Pérsico, el movimiento piquetero más importante en términos de afiliados, con cerca de 150.000 beneficiarios que cobran planes de allí. Entre ambas cobraron US$ 10.214.782 de fondos discrecionales en el mandato de Alberto Fernández. La primera, pasados los envíos a dólar oficial en esos años, recibió US$ 5.347.597; la segunda, en tanto, cobró US$ 4.867.185. Ambas figuran con un domicilio en común: Pedro Echagüe 1265, en Capital Federal.

Otra asociación emblemática del Movimiento Evita es la Ser.Cu.Po, que recibió en cuatro años el equivalente a US$ 4.648.751. La Ser.Cu.Po está ubicada en Ocantos 579, en Monte Grande, y ha tenido vaivenes importantes en las transferencias según el año. Por caso, hasta 2022 era de las más favorecidas por el Gobierno, pero en 2023 apenas recibió $ 15 millones y su lugar de privilegio lo pasaron a ocupar otras.