Flor Peña rompió el silencio luego de los rumores que la involucran en un supuesto video íntimo con Alberto Fernández

El representante de la actriz salió a aclarar que de ella no van a encontrar nada. Los detalles en la nota.

Florencia Peña fue vinculada con Alberto Fernández luego de que salieran a la luz los videos de Tamara Pettinato tomando cerveza con el expresidente en el despacho presidencial. Al ser una de las tantas famosas que visitó al expresidente en Olivos durante la pandemia mientras todos debían permanecer en sus hogares, su nombre se sumo a la polémica y se estima que podrá ver un nuevo video que la tiene a ella como protagonista.

Este viernes al aire de Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich contó lo que le dijo Sebastián Centeno, el representante de Peña sobre los rumores que surgieron en las últimas horas. “Dice que Florencia no va a hablar del tema y que no van a encontrar nada, insiste y ratifica que en caso de que salga algo en un ascensor, no es ella”, lanzó el conductor.

También sumó: “Asegura que no va aparecer nada privado como lo de Tamara Pettinato. De esta manera, a través de su entorno, Florencia desmiente categóricamente que haya algún material que la comprometa desde alguna cuestión personal íntima con Alberto”.

Escándalo: apareció el segundo video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández

Tal como adelantó Jorge Rial, ya está circulando el segundo video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández en Casa de Gobierno.

Cómo si en el país no pasara nada, ni hubiera pasado nada, se filtraron videos íntimos de Alberto Fernández y Tamara Pettinato nada más ni nada menos que en la Casa Rosada, provocando un papelón y un escándalo de proporciones, del que se habla en todo el mundo.

Durante la jornada de este jueves 8 de agosto se filtró un video de Tamara Pettinato y el expresidente de la Nación en la Casa de Gobierno tomando alcohol.

El segundo video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández

El primer video de Alberto Fernández y Tamara Pettinato