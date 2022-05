FMI: el BCRA debería comprar U$S 1.244 millones antes del 30 de junio

De las metas acordadas con el organismo, es una de las que se puso en duda. Sin embargo, el espacio reitera que cumplirá con el objetivo

Puntos a considerar en materia financiera. En la tercera etapa de revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina, los principales analistas del mercado aseguran que “es muy difícil” cumplir la meta de reservas.

A pesar de la cosecha gruesa, el Banco Central (BCRA) no logra acumular las reservas suficientes. La autoridad monetaria deberá demostrar a fines de junio si consiguió alcanzar su meta de acumulación trimestral de reservas de US$ 2.900 millones y en lo que va del período, apenas pudo conseguir la mitad.

El organismo que preside Miguel Pesce cerró el viernes pasado una semana positiva por sus intervenciones en el mercado cambiario, al comprar US$ 40 millones.

De esta manera, lleva comprados más de US$ 770 millones en lo que va de mayo, una cifra que no veía desde el mismo mes de 2021. El dato es agridulce: en aquel momento, el organismo se había hecho de US$ 2.100 millones.

Miguel Pesce y Martín Guzmán

Ahora, el Central no sólo está lejos de repetir la performance de un año atrás, sino que está presionado por mejorar su posición compradora: hasta el 30 de junio deberá juntar US$ 1.244 millones, lo que le pone un piso de US$ 59 millones diarios a sus compras, si se toman en cuenta los tres feriados nacionales tendrán lugar en las próximas seis semanas.

Según cálculos privados, en abril las exportaciones llegaron a tocar los US$ 8.000 millones, su nivel más alto visto en dólares corrientes en casi 10 años.