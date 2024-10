Ford Bronco V6: cómo es el SUV más extremo que cuesta lo mismo que 2 camionetas Ranger

Es el más extremo con carrocería cerrada de la marca. Llegó para rivalizar con legendarios de la categoría, como los modelos de Jeep. Pero hoy los supera

En el verano 2024 fue la estrella de Ford en Pinamar; unos meses después se puso a prueba en una travesía en Jujuy; y finalmente, el Bronco V6 llegó a los concesionarios. Es el SUV más extremo que se sumó a la oferta que inauguró el Bronco Sport en 2021, un modelo más chico, diferente en prestaciones, motorización y diseño, con el cual comparten la historia y el nombre.

El Bronco V6 llega para competir con nuevos productos dentro del segmento de vehículos todoterreno, donde Ford ya cuenta con versiones extremas entre las camionetas, como Ranger Raptor y F150 Raptor, pero en este caso lo hará con los SUV, donde uno de los rivales será el legendario Jeep Wrangler Rubicon. También hay modelos de alta gama, como Land Rover Defender que acaba de regresar al mercado; y algunos chinos que buscan imponerse, como el Baic BJ40.

De esta manera, con un motor V6 de 334 CV, una carrocería que se desarma en su totalidad y pasa a ser un «descapotable», y un nivel de seguridad y suspensión pensadas para recorrer los terrenos más hostiles, este producto marca un nuevo punto de partida dentro del mundo off road.

Para entender de qué se trata y todo lo que se puede hacer con el nuevo Bronco Wildtrak la clave es manejarlo. Y si bien ya tuve la oportunidad de hacerlo en el norte argentino, ahora el desafío fue probarlo por diferentes caminos, incluso la ruta y la ciudad. Y quedaron varias «sensaciones» de un SUV que, más allá de los gustos, solo comprará un cliente exigente y fanático de la aventura.

Cómo es el nuevo SUV Bronco Wildtrak V6

Es muy difícil circular en un Ford Bronco V6 y pasar desapercibido. Por fuera, lo más distintivo es su diseño, muy coherente con su propuesta: es grandote (no alcanza con decir grande) por donde se mire, alto, rústico, de líneas rectas, sin cromados ni estridencias, pero totalmente llamativo.

Para tener en cuenta, mide 4.81 m de largo; 2.20 m de ancho (con espejos) y 1.91 m de alto. Estos números hacen que sea muy proporcionado, siempre en dimensiones «enormes». El despeje es de 292mm, tiene un ángulo de ataque de 43.2 grados y de salida de 37 grados.

En diseño, sus características son:

De frente, su parrilla es recta, tal como los nuevos modelos de la marca, y solo resaltan las ópticas redondas (que tienen algo del pasado).

(que tienen algo del pasado). De perfil, también manteniendo siempre su diseño lineal, sobresalen los pasaruedas negros y las llantas del mismo color.

De atrás, el rodado de auxilio que cuelga en su portón domina la estética, el cual se abre hacia el costado, para luego completar la boca de acceso con el desplazamiento hacia arriba del vidrio.

Por dentro, el Bronco sigue con el mismo estilo rústico del exterior, pero hay algo que llama la atención: son muy buenas las terminaciones en cuanto a la calidad. Y la sensación de firmeza y robustez es tal, que da confianza para atravesar cualquier tipo de terreno.

Un dato que llama la atención del interior de la carrocería es que está recubierto tanto en el techo como las puertas, con muy buenas terminaciones. Lo primero que viene a la mente es la comparación con el Jeep Rubicon, con las «chapas al desnudo, muy ruidoso y duro» que queda un escalón abajo en confort. Esta bien que el rival tiene ya varios años, pero por ser el que marcó el segmento en Argentina, quedó varios pasos atrás.

El Ford Bronco V6 es el más extremo de los SUV.

Todos los botones de alzacristales y hasta reguladores de los espejos laterales están en el centro del vehículo porque, justamente, al desmontar las puertas se necesita ubicarlos en otro lado para no desconectarlos.

Motor y prestaciones para caminos off road

Si bien el diseño es uno de los aspectos más llamativos de este modelo, sus prestaciones terminan de completar la propuesta para la cual fue concebido.

El motor es un Ecoboost 2.7L V6 Bi-Turbo con 334 CV y 562 Nm de torque. Tiene un tren motriz 4×4 y suspensión HOSS FOX 3.0.

A esto suman los modos de manejo llamados G.O.A.T, que permiten adaptar aún mejor el vehículo según el terreno, ya sea roca, barro, arena, hielo, entre otros.

Otro elemento especial es el paquete Sasquatch, que equipa al Bronco full. Está conformado por los neumáticos Goodyear Territory MT315/70 R17, con llantas con un sistema especial que evita el destalonamiento), bloqueo de diferencial delantero y trasero, amortiguadores especiales y otros elementos para off road.

El Bronco cuenta con un paquete extra llamado Sasquatchpara más aptitudes todoterreno.

También tiene tecnologías Off-Road como Trail Control, Trail Turn Assist y Trail One-Pedal Driving. El Trail Turn es lo más innovador: permite que el vehículo gire en una rueda, útil para aquellos lugares cerrados de montaña o cualquier situación donde no hay espacio que perder.

Todo esto, puesto a prueba, hace que manejar en caminos todoterreno sea muy fácil.

Cómo anda el nuevo Bronco V6

Ya viví la experiencia de manejar el SUV en terrenos hostiles, incluso con más obstáculos creados intencionalmente para complicar el camino. Ahora, salí por la ruta, transité la ciudad y mucha tierra. No se encuentran espacios 4×4 en todos lados, y también es útil pensar en el recorrido para llegar al destino de acción, si es más o menos ameno.

De todos modos, subirse al Bronco V6 siempre es una experiencia única, y no es una exageración. Es un vehículo diferente y que requiere de una interpretación de todo lo que ofrece.

Bronco V6, una experiencia de manejo única en todo terreno.

Construido sobre un robusto chasis de largueros, como si fuera una pick up, en una primera impresión muchos me dijeron «es muy grande»; «es demasiado»; pero en el andar, si bien no es un vehículo para todos los días, es mucho más cómodo y confortable de lo esperado. Las plazas delanteras y traseras son muy amplias, acompañadas por butacas de buena calidad y comodidad. A esto se suma una posición elevada donde se alcanza una buena visión de manejo, muy práctico para caminos off road, pero también para cruzar cualquier calle de una ciudad.

En cuanto al motor, acelera apenas con tocar el acelerador, haciendo que los tantos kilos que carga prácticamente no se sientan, eso que no es un vehículo liviano. Los 334 CV con un motor biturbo no dejan detalle librado al azar, acompañado de un sonido del escape que hace sentir a todos los caballos.

No hay muchas críticas para este producto, y más aún, si se compara con rivales que quedaron bastante desactualizados. En más, se le debe reconocer al Bronco haber dado un salto en cuanto a incorporar mucho equipamiento a un producto muy off road (cosa que Ford ya hizo con los modelos Raptor), entendiendo que la comodidad no se negocia.

El consumo es alto: 19 litros cada 100 km promedio. Puede ser mayor si se acelera más de 120 km/h y a 100 km/h se pueden lograr unos 11 litros. No es un modelo para ahorrar, y menos aún, si quien lo maneja quiere sentir el sonido del V6.

El Bronco tiene su auxilio en el portón trasero, que aumenta el volumen del SUV.

En seguridad, es tan completo como en equipamiento, con todos los asistentes que Ford sumó a la mayoría de los modelos que ya vende en el país, desde control crucero adaptativo a asistente de cambio de carril, frenado de emergencia, entre otros.

¿Cuánto sale y para quién está pensado el Ford Bronco?

El nuevo Bronco sale $143.874.000, es decir, unos u$s120.000. El precio es como comprar dos Ford Ranger full; o muy parecido a una Ford F-150. Es un SUV caro, pero que está en el mismo rango de precio que sus competidores.

Lo cierto es que, quien va a comprar un Bronco, es un fanático, alguien que elige la marca, quiere un todoterreno extremo y está dispuesto a pagar por eso.

La compra de estos vehículos no es racional y no está definida por el valor, de hecho el mismo Bronco Sport, que sale desde $51.553.000 millones en su versión más barata, no se compara con un SUV mediano, porque son modelos con una estética muy particular, que remite a los orígenes de la marca (el Bronco revivió el modelo de los 60) y está pensado para un mundo más off road (aunque los más chicos son para todos los días).

Las ópticas redondas mantienen la mística del Bronco del pasado.

Entonces, la relación precio producto se mide en otro rango, por sus prestaciones, y se suma la calidad y equipamiento. Sale el doble que una pick up full, pero no es un vehículo pensado para el trabajo, sino que reúne todo el aspiracional que puede buscar un comprador.

Entonces, el nuevo Bronco reúne las aptitudes off road más extremas y cumple. La decisión de compra dependerá de cuánto deseo hay detrás del comprador de sentir la pertenencia a ese nuevo mundo que abren este tipo de vehículos.

Un dato más: desde ahora, Ford tendrá en la Argentina un espacio especial para estos clientes con Ford Performance, el cual reunirá a los usuarios de los modelos diseñados por esta división, que son los productos Raptor (Bronco, F-150, además de Mustang). Esto ampliará aún más el sentido de pertenencia con acciones especiales para participar, vivir una experiencia off road y poder aprovechar las aptitudes del modelo.