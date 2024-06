Fotos: así sería la próxima camiseta titular de Boca para la temporada 24-25

A pocos días de concluir el primer semestre, comenzaron a difundirse imágenes de lo que podría ser la nueva casaca del Xeneize.

Justo antes de confirmarse que Boca deberá enfrentarse a Independiente del Valle o Liga de Quito en Ecuador para seguir en la Copa Sudamericana, se filtró la posible nueva camiseta del Xeneize. Con detalles que recuerdan a los de River y tonalidades naranjas, la nueva indumentaria no ha sido del agrado de muchos fanáticos del club de La Ribera.

Aunque aún falta la confirmación oficial por parte del club y de la marca de las tres tiras que usualmente viste al equipo, pero divulgaron en las redes varias fotos de la nueva casaca que la marca estaría preparando.

Es bastante similar a la camiseta actual de Boca, pero con una notable diferencia en la franja amarilla central, que ahora presenta un diseño con distintas tonalidades de amarillo y naranja. Además, la camiseta se asemeja a la de River que se filtró hace unos meses, ambas con tiras en la parte baja.

Estos nuevos detalles rápidamente captaron la atención de los seguidores de Boca, quienes no tardaron en comentar sobre ella: “¿Qué son esas líneas en la franja amarilla? ¿No pueden hacer una camiseta normal?”, fue uno de los comentarios. “Hasta que no la vea en la cancha, me reservo la opinión”, expresó otro, mientras que algunos simplemente la elogiaron: “Es la más linda que he visto en mi vida”.

Al igual que en Boca, la confirmación oficial del club de Núñez aún está pendiente. Sin embargo, la camiseta del Xeneize tendría detalles muy similares a la de River que se filtró hace poco más de un mes: las tiras en la parte baja son la característica principal que comparten ambas camisetas.