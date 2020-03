Fotos | La impactante disminución de la contaminación en el mundo por el coronavirus

Europa registra una de las menores contaminaciones en años debido a la crisis del coronavirus. Qué pasa en Estados Unidos y ChinaLapublicó nuevas imágenes que muestran una fuerte reducción de la contaminación en varias ciudades importantes de Europa debido a la crisis del coronavirus.

Los datos se basan en observaciones realizadas por el satélite Copernicus Sentinel-5P, y muestran una disminución dramática en los niveles de las concentraciones de dióxido de nitrógeno en París, Milán y Roma, en comparación con las concentraciones promedio de hace un año.

Las mediciones se tomaron durante 10 días para igualar los cambios en el clima, que afectan la concentración de dióxido de nitrógeno. El NO2 se forma cuando se queman combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas o el diesel.

Además, también se mostraron drásticas reducciones de CO2 en Estados Unidos y China, así como en Europa en genreal.

Traffic and pollution levels across the U.S. have dropped amid the #COVIDoutbreak. @DescartesLabs processed data from #Sentinel-5P satellite and compared it to March 10-22 of last year. Here's what they found: pic.twitter.com/DTk2QSRjLy — Pattrn (@pattrn) March 24, 2020

A new animation showing the variation of nitrogen dioxide emissions over #China (Dec-March) – thanks to @CopernicusEU #Sentinel5P data.

Sentinel-5P currently provides the most accurate measurements of NO2 and other trace gases from space.

ℹ️https://t.co/Gn9mvSnIu6 pic.twitter.com/nDLrboKnXG — ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 19, 2020