Francisco Cerúndolo se metió entre los cuatro mejores del Miami Open

El argentino avanzó de fase por el retiro de Jannik Sinner en el primer set

Francisco Cerúndolo sigue haciendo historia: se metió entre los cuatro mejores del Miami Open, el segundo Masters 1000 de la temporada del circuito ATP, tachando a Jannik Sinner.

Apenas se jugaron cinco sets del partido, cuando Cerúndolo estaba arriba 4-1, debido al abandono del italiano por lesión. Sinner venía de eliminar a Nick Kyrgios en dos sets el día anterior.

El oriundo de Buenos Aires es el primer argentino en llegar a las semifinales de Miami desde Juan Martín Del Potro en el 2018 (perdió ante John Isner).

La sensaciones de Cerúndolo, su debut y las cinco victorias al hilo. “Significa un montón para mí. Es algo que soñé siempre. Encima en mí primer Masters 1000 hacer semis, me cambia todo”, dijo post partido.

Premio doble. Además de meterse en el ‘Top 50’ del ranking ATP, Cerúndolo embolsará casi 350 mil dólares por participar de las semifinales.

Get well soon, @janniksin



Sinner is forced to retire 1-4 down to Cerundolo – sending @FranCerundolo through to the #MiamiOpen semi-finals! pic.twitter.com/tqxWkXGctY