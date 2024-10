Franco Colapinto participará de la clasificación de la Sprint del GP de Estados Unidos

El piloto argentino forma parte de la qualy de la Sprint en el Circuito de las Américas (Texas) tras ubicarse 19° en la tanda de entrenamiento

Los pilotos ya se preparan para salir a la pista: en 15 minutos comenzará la qualy de la Sprint.

La qualy de la Sprint constará de tres sesiones (SQ1, SQ2 y SQ3): se irán eliminando los cinco pilotos con peor tiempo en cada una hasta llegar a ubicar a los diez más veloces. Tendrán una duración de 12 minutos, 10 minutos y 8 minutos, respectivamente.

Colapinto afrontará su primera Sprint en la Fórmula 1 (Foto: Jerome Miron-Imagn Images)15:36 hsHoy

Franco Colapinto se ubicó 19° en la única práctica que tendrá el Gran Premio de Estados Unidos en este fin de semana. Utilizó buena parte de la sesión de entrenamiento para buscar ritmo de carrera con los neumáticos duros, pensando lo que será la competencia principal del domingo. En tres horas, a las 18.30 de Argentina, saldrá a pista pero ya para realizar la qualy de la carrera Sprint de este sábado (desde las 15.00) que será a 19 vueltas.

Los tiempos de la práctica libre del GP de Estados Unidos (Foto: @F1)15:31 hsHoy

¡Final del entrenamiento en el Gran Premio de Estados Unidos!

Carlos Sainz, con 1:33.602, registró el mejor tiempo a bordo de su Ferrari por delante de su compañero de escudería Charles Leclerc y del piloto de Red Bull Max Verstappen. Franco Colapinto quedó 19° con una vuelta de 1:35.248. En tres horas volverán a salir a la pista para realizar la clasificación de la carrera Sprint.15:29 hsHoy

Último minuto de la tanda de entrenamiento. Franco se dirigió a los boxes, mientras queda ubicado en el 17° puesto de la sesión.15:24 hsHoy

Con neumáticos blandos, Franco coloca su mejor tiempo por el momento con 1:35.248 y se ubica noveno por ahora. Su compañero, Alex Albon, está séptimo con 1:34.618.

Franco en la práctica del GP de Estados Unidos (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)15:17 hsHoy

Cuando restan 15 minutos para el cierre de la única tanda de entrenamiento en el Gran Premio de Estados Unidos, Colapinto pasó otra vez por boxes. Cerrará la sesión con neumáticos blandos con la intención de buscar sus giros más veloces.15:01 hsHoy

Max Verstappen cambió a los neumáticos blandos y bajó el tiempo de esta práctica: 1:33.855. El hombre de Red Bull por ahora es el más veloz.14:57 hsHoy

Colapinto cargó combustible y retornó a la pista para marcar 1:38.576 en su primer intento en esta segunda parte de su sesión dentro de la práctica 1 con gomas duras.

Luego de nueve giros, Franco ingresa a los boxes de Williams. Charles Leclerc es el más veloz hasta acá con 1:34.966, delante de Sainz (1:35.231) y Verstappen (1:35.538).14:48 hsHoy

Carlos Sainz Jr. con Ferrari pone ahora el listón en 1:35.231 como el mejor tiempo por el momento en esta práctica 1.14:47 hsHoy

Franco Colapinto volvió a tener problemas con los límites de la pista y registró un tiempo de 1.38.239. Muchos pilotos están teniendo inconvenientes y sufrieron pequeños despistes en estos 20 minutos iniciales de la sesión. Su mejor tiempo hasta acá es de 1:37.730, lo que lo ubica 18° por delante de Zhou y Hamilton.

Los pilotos realizan sus primeros tiempos en estos minutos iniciales, la mayoría con gomas duras. Franco Colapinto, que tuvo un pequeño despiste, marcó 1:38.180 como su mejor registro por ahora. Su compañero, Alex Albon, frenó el cronómetro en 1:36.868. ¿El más veloz? Max Verstappen con 1:35.538.

Arranca el entrenamiento en Estados Unidos: los 20 pilotos girarán durante 60 minutos para conocer este circuito de 5.513 kilómetros de cara a lo que será la carrera Sprint de 19 vueltas (este sábado desde las 15.00, hora Argentina) y la competencia principal del domingo a 56 giros (a partir de las 16.00).

Franco Colapinto en el circuito de Austin (Foto: Jerome Miron-Imagn Images)14:20 hsHoy

¡Se viene la práctica libre número 1 en Austin!

Los pilotos sólo tendrán una sesión de entrenamiento este fin de semana, ya que habrá carrera Sprint.

Liam Lawson debutará como reemplazante de Daniel Ricciardo en RB (Foto: Jerome Miron-Imagn Images14:12 hsHoy

HABLÓ FRANCO COLAPINTO ANTES DE CORRER EN AUSTIN

“Un poquito más cómodo. De a poco me voy sintiendo más contento con el equipo, con el auto. Me voy sintiendo un poco más cómodo con el mundo de la Fórmula 1, que es muy complicado. Son un montón de cosas que uno no espera cuando llega a la Fórmula 1 y que vas aprendiendo con el tiempo. Es la única manera de ir creciendo. Son cosas que no podés prever antes de llegar. Estamos trabajando un montón con el equipo. Tengo un montón de apoyo de mi país”.

“Estoy muy ocupado. Al ser tan pocas carreras, tan corto plazo desde que anunciaron y empecé a correr, es complicado porque hay muchos temas que no pude aprender. Ese trabajo está siendo en un plazo mucho menor a lo que debería ser en realidad. Sigo aprendiendo fin de semana tras fin de semana. Estoy mucho en Williams, en el simulador, es la forma más sencilla de dar vueltas. Estoy mucho tiempo ahí”.

“Con mi familia mucho no me pude ver, pero voy a volver a Argentina en un tiempo y voy a disfrutar con ellos. A Argentina no fui, pero supongo que va a ser una locura cuando vaya. No es algo que quería, nunca busqué, siempre quise llegar a la Fórmula 1, ser el mejor piloto del mundo, lo mejor que pueda arriba de un auto”.

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES

McLaren: 516 puntos

Red Bull: 475 puntos

Ferrari: 441 puntos

Mercedes: 329 puntos

Aston Martin: 86

RB: 34 puntos

Hass: 31 puntos

Williams: 16 puntos

Alpine: 13 puntos

Kick Sauber: 0 puntos13:12 hsHoy

Un integrante del equipo campeón mundial admitió la irregularidad. La escudería fue denunciada ante la FIA, que tomó cartas en el asunto y avisó que incrementará los controles

El Red Bull RB20 de Max Verstappen estuvo bajo la lupa en Singapur (REUTERS/Edgar Su)

Los motores no se encendieron en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, donde este fin de semana la Fórmula 1 volverá a correr para disputar su 18ª fecha de la temporada. Sin embargo, la polémica se activó antes de que los autos salgan a la pista y el equipo campeón mundial, Red Bull, quedó bajo la lupa, ya que fue denunciado en la última carrera y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tomará cartas en el asunto.Leer la nota completa 12:26 hsHoy

TODO LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LA CARRERA SPRINT

La Sprint de este sábado repartirá puntos para para los pilotos que crucen la meta en los ocho primeros lugares. La competencia en Austin está pautada a 19 vueltas, con un tiempo aproximado de duración de 30 minutos. Si bien las paradas en boxes no están prohibidas, no es obligatorio detenerse.

La qualy está separada en tres etapas (SQ1, SQ2 y SQ3) con una duración de 12 minutos, 10 minutos y 8 minutos, respectivamente. El formato de eliminación por sesión es similar a la clasificación habitual.

Tras las celebradas en China, Miami y Austria, el GP de Austin albergará la cuarta sprint de la temporada como previa a las dos restantes que se realizarán en Brasil y Qatar. En total, se reparten ocho puntos para el ganador y así sucesivamente para los otros siete corredores que lleguen detrás.

Max Verstappen de Red Bull celebra con el trofeo en el podio después de ganar la carrera sprint de Austria con Oscar Piastri y Lando Norris, ambos de McLaren, en los otros dos lugares (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)11:51 hs

El ruso Nikita Mazepin fue despedido de Haas en el 2022 y no pudo correr por una suspensión que fue levantada en el último tiempo. Sin embargo, decidió finalizar su carrera: “Ha llegado el momento de escribir el siguiente acto de mi vida”

Nikita Mazepin, ex compañero de Mick Schumacher en Haas, anunció su retiro del automovilismo (Foto: Gettyimages)

Nikita Mazepin, expiloto ruso de Fórmula 1, confirmó que le han levantado las sanciones impuestas en su contra por la Unión Europea, pero al mismo tiempo anunció su retiro del automovilismo. En un posteo en su cuenta de Instagram, el exmiembro del equipo Haas compartió la noticia con sus seguidores y reflexionó sobre su futuro tras más de dos años de sin poder competir.

TODOS LOS HORARIOS DEL FIN DE SEMANA

• Viernes 18 de octubre

Práctica libre 1: 14.30 (Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile) / 13.30 (Bolivia y Venezuela) / 12.30 (Colombia, Perú, Ecuador y Texas, Estados Unidos) / 11.30 (México)

Clasificación de Sprint: 18.30 (Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile) / 17.30 (Bolivia y Venezuela) / 16.30 (Colombia, Perú, Ecuador y Texas, Estados Unidos) / 15.30 (México)

• Sábado 19 de octubre

Carrera Sprint de 19 vueltas: 15.00 (Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile) / 14.00 (Bolivia y Venezuela) / 13.00 (Colombia, Perú, Ecuador y Texas, Estados Unidos) / 12.00 (México)

Clasificación: 19.00 (Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile) / 18.00 (Bolivia y Venezuela) / 17.00 (Colombia, Perú, Ecuador y Texas, Estados Unidos) / 16.00 (México)

• Domingo 20 de octubre

Carrera de 56 vueltas: 16.00 (Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile) / 15.00 (Bolivia y Venezuela) / 14.00 (Colombia, Perú, Ecuador y Texas, Estados Unidos) / 13.00 (México)11:00 hsHoy

El campeonato de pilotos:

Max Verstappen (Red Bull) 331 puntos

Lando Norris (McLaren) 279 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) 245 puntos

Oscar Piastri (McLaren) 237 puntos

Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 190 puntos

Lewis Hamilton (Mercedes) 174 puntos

George Russell (Mercedes) 155 puntos10:30 hsHoy

El piloto argentino bromeó acerca del merchandising de Williams y habló de su futuro en la Máxima

Franco Colapinto bromeó con la compra del merchandasing de Williams

Después de sorprender a los fanáticos en un streaming en pleno entrenamiento en bicicleta y con el torso desnudo, Franco Colapinto hizo de las suyas una vez más con sus desopilantes declaraciones. El piloto de Williams en la Fórmula 1 aconsejó a sus seguidores acerca del merchandising de la escudería inglesa, la cual puso a la venta este lunes productos específicos con su nombre.

El piloto argentino participó del Fan Fest de Williams en la ciudad donde se correrá la Fórmula 1

El Show de Colapinto con el público en Austin

Franco Colapinto llegó a Austin y revolucionó la ciudad sede del próximo Gran Premio de la Fórmula 1. A 48 horas de salir a pista en el Circuito de las Américas, el piloto argentino fue el gran protagonista del Fan Fest que organizó el equipo Williams y mostró su carisma ante decenas de fanáticos que asistieron al evento.

El finlandés puso un manto de duda a su continuidad en Sauber para el año próximo. Es una de las dos butacas que podría tener el argentino para mantenerse entre los 20 pilotos titulares

Valtteri Bottas confesó que su futuro en Sauber es incierto (REUTERS/Edgar Su/File Photo)

Se sabe que Franco Colapinto por ahora no tiene lugar para ser titular en la Fórmula 1 en 2025 debido a que será reemplazado por Carlos Sainz en Williams y Alex Albon conservará su puesto. Con ello, el piloto argentino busca mantenerse en el staff de los 20 competidores permanentes y de momento hay dos posibilidades, una en Sauber y la otra es ver si se abre una puerta en Racing Bulls, en caso de que Liam Lawson no cumpla con las expectativas de Red Bull en estas seis fechas

LA GRILLA DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

FECHA 19: Gran Premio de Estados Unidos en Texas (20 de octubre) *

FECHA 20: Gran Premio de México en Ciudad de México (27 de octubre)

FECHA 21: Gran Premio de San Pablo en Interlagos (3 de noviembre) *

FECHA 22: Gran Premio de Las Vegas en Nevada (23 de noviembre)

FECHA 23: Gran Premio de Qatar en Lusail (1 de diciembre) *

FECHA 24: Gran Premio de Abu Dhabi en Yas Marina (8 de diciembre)

* HABRÁ CARRERA SPRINT

