Francos respaldó a Caputo tras su amenaza a los gobernadores si no se aprueba la Ley Ómnibus

El ministro del Interior aclaró la situación en medio de la tensión entre el Gobierno nacional y las provincias por las retenciones. “No hay recursos para pagar la enorme cantidad de gastos que tienen el Estado”, sentenció.

Tras la lluvia de críticas que cayó sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, por su advertencia sobre el recorte de partidas para las provincias si no se aprueba en el Congreso la Ley Ómnibus, el ministro del Interior, Guillermo Francos, salió a respaldar a su colega.

“Ayer el ministro Caputo hizo una referencia en un tuit sobre las consecuencias que tendría para la Argentina no poder aprobar esta ley. Como decía el Presidente con esta frase que hizo famosa de que no hay plata, esto tiene que ver con que no hay recursos para pagar la enorme cantidad de gastos que tienen el Estado nacional y los Estados provinciales”, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales.

En ese sentido, el ex funcionario de Alberto Fernández, agregó: “Algunos tomaron lo de ayer como una amenaza a los gobernadores, se generó ahí una polémica. Por ahí lo tomaron de esa manera equivocadamente”.

“Lo que dice el ministro de Economía es: ‘Si yo no tengo esta ley que me permita generar cambios, no solamente en los temas impositivos, sino en toda la actividad desregulatoria que permita ingresos de capitales a la Argentina, y por ende también nuevos ingresos al Estado nacional y a los provinciales, vamos a sufrir más porque tenemos que cortar muchos más gastos’”, justificó Francos.

A lo que sumó: “Si piden algunos beneficios adicionales, no se pueden pagar; si piden extensiones adicionales, no se pueden dar. Esto hay que entender”, como claro mensaje para los gobernadores que son los más afectados por el ajuste del Estado.

“La retención para todos es un mal gravamen, todos lo sabemos, pero es el lugar de donde hoy se pueden obtener recursos para equilibrar la economía. En el proceso de la votación, si los diputados resuelven por mayoría que no se tocan, habrá que hacer otros recortes en otros sectores de la economía”, explicó el ministro en relación con el reclamo más fuerte por parte de los lideres provinciales sobre la Ley Ómnibus.