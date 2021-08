Frederic habló de la inseguridad en el Conurbano: “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”

La ministra Sabina Frederic conversó con Radio Mitre sobre el ataque al diputado Miguel Arias, la seguridad en las zonas del conurbano y el video de la docente Laura Radetich.

Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación, conversó con Aire de Noticias y se refirió a varias cuestiones de seguridad, entre las que se encuentra el ataque al diputado Miguel Arias y el estado del conurbano. Además, habló del video que se viralizó sobre la docente K que intenta adoctrinar a los gritos a sus alumnos.

En comunicación con Radio Mitre, la ministra habló sobre la creciente inseguridad en el conurbano y se refirió a un hecho ocurrido en Ituzaingó, donde un jubilado de 69 años y un delincuente de 19 años resultaron muertos. “Es un hecho espantoso. Nadie quiere que eso ocurra, estamos trabajando para eso. Se necesita la cooperación del sistema judicial, que no tiene los elementos para tramitar una sanción.

Eran chicos muy jóvenes. La cuestión de la extranjeridad… los argentinos son la mayoría de los que delinquen. Nunca uno termina de entender bien cuáles son los obstáculos que tiene la Justicia para imponer una sanción”, aseguró.

En este marco, añadió: “El que roba merece una pena. Hay que interrogar al sistema penal, que no da abasto que a todos nos alama. Mientras tanto, la política de nuestro gobierno es hacer lo imposible para dar oportunidades y que los pibes no salgan a robar”.

Ante la consulta personal sobre la decisión de algunos argentinos de irse del país por la inseguridad, Frederic aseguró: “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”.

“Hay que tratar de hacer este país lo mejor posible. Sigo viviendo en Temperley, yo tengo custodia, pero sí sé del miedo. No tenía un auto porque era un factor de riesgo”, destacó.

Además, en la jornada previa a las elecciones en Corrientes, la ministra afirmó que viajó a la provincia a pedido del presidente Alberto Fernández.

“Pusimos a disposición del fiscal tres brigadas de la Policía Federal. La Gendarmería hizo la pericia de la reconstrucción del hecho y se está trabajando en las líneas posibles.

Lo que está confirmado es que en las primeras pericias que se hicieron sobre la camisa de Arias indican que no habría ocurrido el disparo a 7 metros. Desmentimos esa noticia porque no es esa la información que tenemos. Es probable que el disparo no haya venido del público y no está confirmada la distancia”, indicó la ministra.

Sabina Frederic adelantó que "los testigos indican que habrían visto un vehículo", pero aclaró que "la fiscal debe determinar si los testimonios son verosímiles o no".

“Hablé con el gobernador Gustavo Valdez y estaba realmente consternado porque no se explicaba cómo pudo ocurrir algo así.

Desde el Gobierno nacional el único objetivo es esclarecer el hecho con la verdad jurídica. Es importante que la prensa no se deje llevar por hipótesis sueltas o tiradas al aire”, indicó la funcionaria.

“Lo que no se puede confirmar no lo informamos. Está casi descartado que el origen haya salido del público.

Necesitamos más tiempo para corroborar si fue un auto detenido que disparó. Si alguien disparó un arma en medio del público seguramente se habrían dado cuenta.

Hay un video que circuló donde se ve el momento en que Arias se toca el abdomen. Ese video tiene más información que se está analizando. En principio es casi seguro que el disparo no salió del público”, reveló.

Sabina Frederic habló sobre el video de la docente K

“Yo soy docente también. Creo que hay un problema del tono del debate. Me parece que ella perdió un poco los estribos, que el debate se podría haber llevado adelante como debate, como intercambio.

Me parece que ella con sus ideas, que son legítimas, perdió un poco la compostura. Eso es complicado como docente porque así no se pueden trasmitir argumentos”, indicó Sabina Frederic al referirse al accionar de Radetich

La ministra aclaró que “las preguntas del alumno demuestran que los pibes y las pibas tienen la capacidad de debatir y plantear su posición.

Adoctrinamiento hay en todos lados. Si ella hubiera sido más persuasiva hubiera sido un debate más interesante. Si yo tengo ese tipo discusión lo llevaría afuera del aula. Cada uno ejerce la docencia como puede”.