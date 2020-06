Fuerte denuncia de la Asociación Argentina de Actores contra Pol-ka: sigue sin pagar sueldos

La asociación que nuclea a los artistas argentinos publicó un comunicado en el que asegura que la productora “desobedece una intimación del Ministerio de Trabajo de la Nación y no paga salarios adeudados».

La pandemia del coronavirus golpeó fuerte a la industria de la TV y el espectáculo. Mientras que parte de la programación televisiva fue capaz de adaptarse a las limitaciones que supone el brote de Covid-19, para otros sectores de la industria, como el cine y la ficción, la actividad se vio completamente paralizada y la situación se volvió crítica.

Pol-ka, la productora de contenido de Adrián Suar, no se vio ajena a los conflictos económicos que trajo la pandemia ya que sus rodajes del 2020 debieron ser cancelados. Sin embargo, la productora no cesó inmediatamente su actividad tras la medida de aislamiento social dictada por el gobierno, despertando el enojo de la Asociación Argentina de Actores (AAA) que emitió un primer llamado de atención dirigido a la compañía.

Ahora, se sumó un reciente comunicado de la AAA que volvió a cargar contra Pol-ka denunciando que “desobedece información del Ministerio de trabajo de la Nación y no paga salarios adeudados ni contribuciones a nuestra obra social“.

“Ante la actitud inescrupulosa de la empresa contraviniendo la resolución del Ministerio de Trabajo que intimó al pago de los salarios adeudados a actrices, actores, apuntadoras y apuntadores, y las contribuciones patronales a nuestra Obra Social, nuestro sindicato ha realizado una nueva denuncia ante las autoridades de ese Ministerio, por el incumplimiento a la intimación dictada el 26/05/2020, cuyo plazo venció el día 29 de mayo del corriente año”, escribió la AAA en sus redes sociales.

Y agregó: “Cabe destacar el tiempo transcurrido y en el contexto que se da este abuso por parte de la empresa, pues las deudas salariales y de las contribuciones a la Obra Social son de los meses marzo, abril y mayo 2020, en medio del avance de la pandemia COVID-19 que impide el desarrollo de nuestro trabajo, y en el momento más grave por el que atraviesa el sistema solidario de salud de actrices y actores. Como así también mencionar la defraudación al Estado que se produce a través de la maniobra realizada por POLKA PRODUCCIONES S.A. quien ha tramitado la ayuda prevista en la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), y depositado ‘salarios complementarios’ a nuestras/os compañeras y compañeros, sin depositar un solo peso de sus fondos para completar el pago de los haberes que se reclaman“.

Por su parte, el actor Marco Antonio Caponi, protagonista de la serie de la productora “El Tigre Verón”, también se sumó con su denuncia a la productora del Grupo Clarín contando su situación particular a través de su cuenta de Instagram

Caponi no sólo denunció el incumplimiento con los salarios sino otras cuestiones de igual índole. “Este problema lleva casi 3 meses. La impunidad y el abuso se sigue haciendo presente, esta empresa no sólo despidió empleadxs y se financió con nuestros sueldos, también usó al Estado y no cumplió con la parte que les corresponde. Y lo más grave e imperdonable, es que se encargó de sembrar temor y de generar inestabilidad mental en cada unx de nosotrxs y en un momento de la vida extremadamente frágil y perturbador para cualquier ser humano. Mientras presentan protocolos y hacen pantomimas siguen estirando una situación espantosa”, denunció el actor.

“No se jacten de querer salvar la industria, porque lo único que hacen es destrozarla y destrozarnos. ¡Respeten el trabajo! Y cumplan”, cerró.