Fuerte mensaje del campo contra elGobierno:“Gasten menos,arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa

En medio del tractorazo a la Plaza de Mayo, desde el sector agropecuario compartieron una dura proclama.

Tractorazo de productores agropecuarios que marcharon a Plaza Mayo. Foto: Rafael Mario Quinteros

Mientras las inmediaciones de Plaza de Mayo recibían a las personas que se movilizaron este sábado en apoyo al tractorazo de productores agropecuarios, desde el campo difundieron una dura proclama contra el Gobierno.

«Gasten menos, arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa», dice la carta difundida esta tarde por los productores agropecuarios que reclaman por la presión tributaria al sector, la eliminación de las retenciones, la baja en el gasto público y la escasez de gasoil durante la cosecha.

La movilización contó con el apoyo de dirigentes de la oposición y fue criticada por funcionarios del Gobierno, quienes la calificaron como una marcha política.

Diferentes agrupaciones de productores rurales protestan en tractor contra las políticas económicas del gobierno nacional. Foto: Fernando de la Orden

En la proclama publicada, pidieron al oficialismo que piensen «un país con menos impuestos» e hicieron extensiva su queja respecto de «los 170 impuestos que agobian a todas las actividades productivas y terminan sumándose a los precios que paga el consumidor».

«No hemos venido hasta acá para pedir que nos den una mano sino para que nos saquen las dos de encima. Traemos una proclama sencilla: no estamos dispuesto a seguir financiando la soga con la que nos ahorcan», comienza el documento con una dura crítica.

La movilización a Plaza de Mayo, en reclamo contra el Gobierno. Foto: Rafael Mario Quinteros

En el mismo, remarcaron que Argentina es uno de los pocos y «raros» países con desdoblamiento cambiario y retenciones, señalando esta como una de las principales causas de sus problemas.

«La receta del socialismo (y su muleto el estatismo) la conocemos y es siempre la misma: envilecer la moneda con emisión, ahogar a las actividades productivas con impuestos y empobrecer a todos para ofrecerse como solucionadores de los mismos problemas que han creado», afirmaron desde el campo.

Y añadieron: «Cualquier solución en un mundo libre ha sido, por el contrario, permitir que quienes generan recursos sigan generándolos y los multipliquen y no expulsarlos como ocurre actualmente con jóvenes y empresas que se van. Los regímenes estatistas propician desatinos económicos que perjudican a todos pero mucho más a los necesitados y vulnerables».

«No tengo campo, pero tengo los huevo rotos», una de las pancartas en la manifestación. Foto: Fernando de la Orden

En este sentido, admitieron entender que en el país existen varias necesidades que hay que cubrir. Sin embargo, hicieron hincapié en que estas son infinitas y los recursos para solucionarlas son limitados.

«No se puede seguir cargando al burro que mueve la noria y menos comérselo. Para repartir riqueza primero hay que crearla y la mejor manera de distribuirla es el trabajo libre donde los beneficios vuelven a la sociedad sin necesidad de intervención estatal, que además de cara es violenta y distorsiva. Somos responsables de haber tolerado estos disparates», escribieron a modo de autocrítica.

Una multitud en Plaza de Mayo. Foto: Fernando de la Orden

Luego, apuntaron contra la clase política: «Son responsables también muchos de nuestros gobernadores y legisladores. Han resignado la autonomía federal por una indigna alianza de vasallaje feudal en la que aceptan el saqueo de las actividades productivas de sus comprovincianos a cambio de ser tratados como mendigos de lujo por el Poder Central y eventualmente ser nuevamente ungidos», sentenciaron.

Finalmente, enumeraron una serie de acciones realizadas por el Gobierno que piden frenar.

Tractores en la calle, en la marcha contra el Gobierno. Foto: Fernando de la Orden

«Basta de mentiras, basta de fronteras que son un colador, basta de entregar nuestro Mar Austral a la depredación, basta de soltar presos y perseguir policías, basta de someter a alumnos y maestros a la dictadura de ideólogos y burócratas, basta de vándalos y usurpadores, basta de opresión impositiva, basta de sarasa«, sostuvieron.

Y concluyeron: «Reiteramos: Esta es nuestra protesta y esta es nuestra propuesta: anímense a pensar un país con menos impuestos. Arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa».

Los políticos que asistieron a la marcha y el mensaje de Mauricio Macri

Durante la tarde del sábado, fueron varios los dirigentes políticos opositores que se mostraron en las calles protestando junto a los productores agropecuarios.

Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y José Luis Espert fueron algunos de los líderes de la oposición que se hicieron presentes en el tractorazo y se manifestaron a favor del reclamo.

Esta es nuestra tierra. Esta es nuestra patria. Rugen los motores de la Argentina!! 🚜🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/qIZgWm82Qy— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) April 23, 2022

«Siempre voy a estar del lado de los que producen. El campo tiene una fuerza y una energía impresionante. Lo único que tiene que hacer un gobierno es dejarlo ser. Con eso, el campo crece y cuando el campo crece, crece la Argentina», dijo el jefe de Gobierno porteño desde Plaza de Mayo.

Con tonos de campaña, la presidenta del PRO, enfatizó al respecto: «Nosotros proponemos realizar un cambio, muy profundo, ante la destrucción de las instituciones de nuestro país. Se trata de una propuesta muy valiente para bajar impuestos y tener una Argentina de producción», señaló en diálogo con TN.

Miles de personas manifestándose a favor del campo, del laburo, de la producción. ¡Hay esperanza! ¡Vamos el campo! pic.twitter.com/6rmRg2yXWV— Diego Santilli (@diegosantilli) April 23, 2022

Por su parte, los legisladores publicaron diversas fotos recorriendo las calles de la ciudad y posando junto a ciudadanos que se acercaban a charlar con ellos, en imágenes que luego postearon en sus redes sociales.

Otros diputados y senadores del interior, como es el caso de Mario Negri, apoyaron la causa con mensajes desde sus redes.

Como también lo hizo el expresidente Mauricio Macri, quien si bien no se mostró en la masiva convocatoria, se refirió al reclamo del sector a través de su cuenta de Twitter.

El gobierno kirchnerista volvió con más de lo mismo, queriendo pisar al campo otra vez, pero fue el campo el que se hizo escuchar pacífica y respetuosamente. Felicitaciones. El gran motor del país va a ser fundamental para que retomemos el rumbo correcto en 2023.— Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 23, 2022

«El gobierno kirchnerista volvió con más de lo mismo, queriendo pisar al campo otra vez, pero fue el campo el que se hizo escuchar pacífica y respetuosamente. Felicitaciones. El gran motor del país va a ser fundamental para que retomemos el rumbo correcto en 2023», dijo en apoyo a la manifestación.

El Gobierno criticó el apoyo de Juntos por el Cambio al tractorazo

Con una crítica al fuerte mensaje del campo contra el Gobierno, desde el oficialismo repudiaron la participación de los dirigentes de Juntos por el Cambio en la marcha de esta tarde.

Fue la vocera Gabriela Cerruti quien apuntó directamente contra Horacio Rodríguez Larreta y otros dirigentes del PRO por hacerse presentes en la masiva convocatoria, acusándolos de «no contribuir a la convivencia democrática».

Lamentamos que dirigentes de JxC que se proclaman republicanos hayan encabezado hoy una manifestación cuyo documento final caracteriza al gobierno legítimamente elegido por el pueblo como “vándalos y usurpadores” y a los gobernadores como “indigna alianza de vasallaje feudal”.— Gabriela Cerruti (@gabicerru) April 23, 2022

En su cuenta de Twitter, la vocera presidencial señaló: «Lamentamos que dirigentes de JxC que se proclaman republicanos hayan encabezado hoy una manifestación cuyo documento final caracteriza al gobierno legítimamente elegido por el pueblo como “vándalos y usurpadores” y a los gobernadores como “indigna alianza de vasallaje feudal”, escribió.

Y añadió: «La movilización organizada alrededor de una caravana de tractores protestó contra un proyecto de ley que aún no conocen y que no los involucra ya que no hay productores que hayan facturado más de mil millones de pesos el último año».

La marcha frente a Casa Rosada. Foto: Fernando de la Orden

Además, volvió a hacer énfasis en la postura que mantiene el Gobierno acerca de que la marcha organizada es «una cuestión política».

«Esto demuestra claramente las motivaciones políticas, y la decisión de JxC de defender unívocamente a un puñado de empresas que se benefició de manera inesperada con la guerra en Ucrania», continuó.

Y concluyó: «Una vez más, como siempre lo han hecho, promueven la concentración del ingreso en manos de unos pocos y en desmedro de millones de argentinos».

f: Clarín