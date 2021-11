Fuerte provocación de la ChinaSuárez aWanda en una conversación telefónica

La esposa de Mauro Icardi grabó una tensa llamada que mantuvo con la actriz, en medio del escándalo de infidelidad.

El Wandagate sigue sumando capítulos. En esta oportunidad, se supo que la China Suárez desafió a Wanda Nara con una provocación por teléfono mientras peleaban por Mauro Icardi.

Yanina Latorre contó hoy en LAM que la representante tiene grabada la conversación con la actriz en la que se escucha más de una barbaridad sobre el vínculo con el futbolista.

La panelista explicó que “a los 40 minutos de charla con la China que Wanda tiene grabados, hubo dos momentos fuertes. El primero es cuando le pide a Wanda que entre las dos inventaran una historia o una coartada, así ya zafaba porque estraba complicada para salir a la calle y la estaban criticando y puteando mucho en las redes sociales».

“El otro momento es cuando la China le dice, voy a ser maleducada y usar la misma frase, a Wanda porque le preguntó a qué fue a París. Le dijo ‘a cog… a tu marido y no me lo pude cog…’. Literal. A cog… a tu marido y no me lo pude cog… Y encima la ayuda a que le limpien la imagen”, agregó Latorre.

Maite Peñoñori quiso saber, mientras todo el panel celebraba la ocurrencia de Brey, “Wanda qué le dijo a la China cuando le dice eso”.

“’Ya te voy a cruzar’. Y esa frase me la dijo también muchas veces a mí. ‘Ya me la voy a cruzar’”, cerró Yanina.