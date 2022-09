Fuertes críticas de la oposición por el alto índice de inflación de agosto: “Hay que ponerse a trabajar”

Luego de que le INDEC diera a conocer que Argentina tiene la inflación más alta de los últimos 30 años, varios dirigentes políticos apuntaron contra el Gobierno.

La crisis económica que atraviesa el país, tuvo una muestra más esta tarde cuando el INDEC dio a conocer las cifras de la inflación del mes de agosto, que marcó un 7%, siendo la segunda más alta de este año, detrás de julio que tuvo un 7,4%.

Según los datos oficiales la inflación acumulada en el año ya llega al 56,4%, lo que nos deja cada vez más cerca de la cifra de tres dígitos para el cierre del 2022. Es que los pronósticos de las consultoras privadas sostienen que, de seguir así, para diciembre estaremos rozando el 100 por ciento.

Contrariamente al pronóstico del Gobierno, que planeaba una desaceleración de los índices de precios, pero que al mismo tiempo, generó aumentos con la quita de subsidios a los servicios, las subas en los combustibles y los infrenables aumentos en los alimentos y productos de primera necesidad. Los números siguen siendo desfavorables sobre todo para los ciudadanos que padecen la perdida de sus salarios cotidianamente.

No hay plan, no hay cambios: hay inflación. Así, no hay futuro. Solo pobreza y angustia.

En este contexto, varios líderes de la oposición utilizaron sus redes sociales para criticar las políticas económicas del gobierno del Frente de Todos y su inacción ante la dura realidad que viven millones de argentinos.

Uno de los primeros en expresarse, fue el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que publicó: “Inflación agosto: 7%. Proyectado 2022:100%. Cuando las prioridades están al revés, estos son los resultados. Hace demasiado tiempo que la política se ocupa de quién grita más fuerte en lugar de pensar cómo resolver los problemas. Hay solución. Hay que ponerse a trabajar”.

En concordancia con la idea del líder porteño, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo: “No hay plan, no hay cambios: hay inflación. Así, no hay futuro. Solo pobreza y angustia. Pero para el Gobierno el problema es la Justicia, la oposición y la prensa. Juntos por el Cambio es la mejor opción para los argentinos ante tanta decadencia”.

No veo por qué se sorprenden.

Por su parte, el economista Alfonso Prat Gay, comentó a través de su cuenta de Twitter, “No veo por qué se sorprenden. Las pocas medidas que tomó Massa hasta ahora le ponen un piso a la inflación, no un techo”.

Otro de los especialistas en materia económica que criticó al Gobierno, fue el diputado de Avanza Libertad, Javier Milei, quien comentó: “Argentina tiene un problema con la inflación pasada, la presente: Inflación: Últimos 12M en 78,5% 8M anualizada 95,6% Punta anualizada 125,2% Y si mirás las LELIQs del BCRA tiene problema con la inflación futura. Sigan negando la naturaleza monetaria de la inflación y así no va”.

Entre los opositores que mostró su enfado a través de las redes, también encontramos al Presidente del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, quien afirmó: “Mientras el Jefe de Gabinete está en el recinto de la Cámara de Diputados haciendo de cuenta que la inflación no existe, el Indec informó que en agosto el IPC fue de 7% y la inflación interanual es de 78,5%. Convirtieron al país en una fábrica de pobreza”.

Mientras el Jefe de Gabinete está en el recinto de la Cámara de Diputados haciendo de cuenta que la inflación no existe, el Indec informó que en agosto el IPC fue de 7% y la inflación interanual es de 78,5%.

Cabe señalar que según los datos que publicó el organismo estadístico oficial, la mayor incidencia en todas las regiones la aportó el incremento de Alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 7,1%.

Mientras que otros rubros como, indumentaria y calzado tuvieron un alza de 9,9%, por su parte, bienes y servicios un 8,7% y equipamiento y mantenimiento del hogar un 8,4%, durante el octavo mes del año.