Fuertes cruces entre Rodríguez Larreta yBullrich en el almuerzo del PRO y una inquietante revelación

Nota extraída de TN por Marcelo Bolline

El jefe de gobierno porteño acusó a la exministra de Seguridad de ser funcional al kirchnerismo, mientras que la dirigente lo tildó de “tibio”. Jorge Macri hizo una alarmante confesión.

La cúpula del PRO compartió el martes un almuerzo en el que lejos de aplacar las tensiones entre el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la titular del partido Patricia Bullrich se agravaron las diferencias, con fuertes cruces entre dos de los referentes de Juntos por el Cambio.

El jefe de gobierno porteño está muy enojado por los dardos a la exministra de Seguridad. La acusó de ser “oportunista y funcional” a la vicepresidenta Cristina Kirchner,por las fuertes críticas de la presidenta del PRO a Rodríguez Larreta al operativo de seguridad del fin de semana frente al departamento de la titular del Senado en Recoleta.

Bullrich calificó de “tibio” al jefe de gobierno porteño y volvió a plantear sus inquietudes sobre un eventual gobierno de Rodríguez Larreta, al considerar que genera dudassobre la gobernabilidad en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio en 2023.

Mauricio Macri se mantuvo al margen de las tensiones internas en el PRO

El expresidente Mauricio Macrino tuvo liderazgo en el almuerzo del PRO. No intervino y hay fuertes críticas internas al fundador del partido, al que acusan de buscar que se desgasten Rodríguez Larreta y Bullrich para ser candidato él en las elecciones presidenciales 2023.

La inquietante confesión de Jorge Macri sobre Eduardo “Wado” de Pedro

El ministro de Gobierno porteño Jorge Macrihizo una alarmante revelación en el almuerzo del PRO, que dejó helados a todos. Jorge Macri contó que en la reunión del sábado con Nación de la que participó el titular de Interior Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros, el funcionario K hizo una alarmante amenaza: “Si meten presa a Cristina vamos a incendiar todo”.

Voceros del Ministerio del Interior afirman, no obstante, que “Wado” de Pedro “no le hizo ese comentario a Jorge Macri”.

El PRO buscó cerrar el conflicto entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pero sigue la tensión

La presidenta del PRO planteó sobre sus diferencias con el jefe de gobierno porteño: “Es un tema terminado” (Foto: Télam – Victoria Gesualdi).

Aunque el PRO buscó dar por terminado el conflicto abierto entre Bullrich y Rodríguez Larreta sigue la tensión interna. La exministra de Seguridad dijo a la salida del almuerzo: “Hemos decidido dar por cerrado este hecho y definimos que cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires toma previas consultas a todos nosotros respecto del apoyo que necesita, debe mantener la posición tomada”.

En esa línea y con dardos para Rodríguez Larreta, la titular del PRO planteó: “Si no, el gobierno de la Ciudad no debe preguntar y hacerse cargo de las decisiones que toma. Entonces, las decisiones serán su responsabilidad y no la de todos. Quedamos en ser cautos y claros”.

Un dirigente del PRO consideró: “Patricia inauguró un capítulo. Hasta ahora se diferenciaba de Larreta en la postura contra el Gobierno nacional. Ahora, cuestiona directamente la gestión de la Ciudad. Más allá de qué se dé por terminado lo que pasó, esto va a seguir”.

Cerca del jefe de Gobierno porteño consideran que Macri alienta la posición de la titular del PRO, pudo saber TN. Además, cuestionaron a Bullrich por hablar a la salida del encuentro, ya que dicen que se había acordado que solo la diputada nacional María Eugenia Vidaldialogaría con la prensa.