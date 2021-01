Furia en Boca: el video de Villa bailando con una joven que se viralizó en las redes sociales

El horno no está para bollos en Boca y parece que parte del plantel aún no lo entendió. ¿Qué pasó ahora? Otra vez Sebastián Villa en el centro de la polémica. En esta ocasión se viralizaron imágenes del jugador a puro baile celebrando un cumpleaños.

En esta línea y a menos de 24 horas de la humillante eliminación ante el Santos, los hinchas manifestaron su indignación con el delantero colombiano a través de las redes sociales.

Y Si, es Sebastián Villa. Que apenas 24hs después está en un Cumple.

Hagan lo que quieran, ya nos dimos cuenta que algunos NO sienten la Camiseta. Pero NO se pongan a publicar xq el DOLOR que siente el hincha UDS NO TIENEN IDEA!!

Tampoco entienden lo que es BOCA. pic.twitter.com/iiouITxMea