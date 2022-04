Furiosos con una tapa“fake” deClarín, en el radicalismo apuntan a un sospechoso

El diario publicó en su tapa del miércoles que el gobernador de Jujuy había pactado con el kirchnerismo por el Consejo de la Magistratura, pero Morales lo había desmentido horas antes; pese a la desmentida, la tapa ya estaba plantada y desde el diario decidieron salir igual con ese artículo encabezando la edición; acusaciones cruzadas hacia el interior de Juntos

“El Gobierno acordó con Morales las designaciones en el Consejo de la Magistratura”, tituló Clarín este miércoles, en su nota de tapa. Horas antes de que el diario saliera a la calle y llegara a los kioskos, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, alertado sobre el artículo que llevaba la firma de Ricardo Roa, había salido a desmentir la supuesta información: “Es una infamia”, tuiteó anoche.

Sin embargo, la desmentida oficial no frenó la impresión y distribución del diario por todo el país, que llevó en su nota de tapa una información que el gobernador Morales había desmentido.

Según pudo saber NEXOFINen todo el radicalismo están que trinan por la que consideran una “malintencionada fake news” y muchos apuntan a una figura dentro de Juntos como el promotor de la operación.

“Es un intento desesperado de Macri por romper Juntos por el Cambio y llevar a la coalición a un lugar de extrema derecha al que no pudo llevar desde que Morales está sentado donde está sentado”, interpretaron desde la UCR, recordando el Zoom que el ex presidente abandonó en marzo pasado cuando no logró imponer la decisión de rechazar el acuerdo con el FMI en el Congreso.

Esta lectura cobró cuerpo tras la aparición de Javier Milei, quien brindó ayer una entrevista a Eduardo Feinmann en LN+. Allí, el economista ultraliberal pidió a Macri “romper con los radicales, la Coalición Cívica y las palomas”.

Desde el radicalismo están convencidos de que la tapa de Clarín de hoy estuvo motorizada por el ala dura macrista, en un intento por romper el bloque opositor. “No tenemos dudas, fue así”, comentó una alta fuente del partido a este medio.

Sin ir más lejos, una cuenta muy vinculada al corazón del radicalismo lanzó una encuesta preguntando a sus seguidores “quién está detrás de la tapa de Clarín”, y el nombre de Macri ganó por amplia diferencia.

Recordemos que en diciembre del 2021 Morales asumió al frente de la UCR a nivel nacional y, desde ese entonces, el ex presidente sufrió algunos traspiés internos al momento de imponer sus posturas hacia el interior de la coalición opositora. Uno de ellos se dio en las últimas reuniones de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, realizada a inicios de marzo por Zoom y que Macri terminó abandonando por no lograr imponer su postura de rechazo al acuerdo para refinanciar la deuda de más de 44.000 millones de dólares con el organismo de crédito internacional.