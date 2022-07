Futbolista de AtléticoTucumán contrató a detectives privados para investigar un robo de 450mil pesos

Matías Orihuela dijo que los delincuentes usaron un inhibidor de señal, le abrieron el auto y se llevaron el dinero que estaba destinado para pagar un alquiler.

El defensor de Atlético Tucumán Matías Orihuela sufrió el robo de 450 mil pesos que estaban destinador a pagar un alquiler. El hecho ocurrió en una galería comercial en la localidad de Yerba Buena y los delincuentes habrían utilizado un inhibidor de señal para abrir el auto dónde estaba el dinero.

Por este motivo, y más allá de la actuación de la policía, el futbolista decidió contratar un grupo de detectives privados para investigar el ílicito a los que apodó “Los Simuladores”, en referencia al famoso programa de TV.

“Al no tener novedades, puse a trabajar a mi equipo aquí en Tucumán para saber qué había pasado. Les decimos ‘Los Simuladores’ y pudieron encontrar varias evidencias” señaló Orihuela con el diario La Gaceta.

Además, aclaró que este grupo está trabajando, sin interferir en la investigación policial: “Mi equipo está trabajando, sin interferir en las tareas de la Policía. Quiero que se aclare esto para que a otro no le pase lo mismo”, agregó.

“Me dijeron que hay 19 denuncias desde el año pasado con hechos de este tipo”, informó.

“Confío en la Policía y es más, me trataron muy bien desde el momento que hice la denuncia, pero quiero que se aclare todo esto y es por eso que contrate a los investigadores, porque me pareció muy raro que de la nada me hayan seguido en el auto y a los cinco segundos de estacionar aparece la camioneta que termina robando el dinero que estaba en la guantera. Eso es lo que me asusta, porque viendo los vídeos está claro que me siguieron y luego fueron directamente a mi camioneta a plena luz del día”, dijo Orihuela.

Cómo fue el robo a Matías Orihuela en Tucumán

Orihuela es una de las tantas víctimas que en los últimos tiempos cayó bajo la red delictiva de la modalidad de inhibidores de alarmas y le abrieron las puertas de su vehículo para apoderarse del dinero que estaba en la guantera.

De acuerdo a la denuncia policial, el robo al jugador de Atlético Tucumán se produjo el miércoles 6 de julio, en el Complejo Open Plaza ubicado en Avenida Perón al 1400 de Yerba Buena.