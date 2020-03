‘Game of Thrones: Beyond the Wall’ anunció su fecha de lanzamiento

La versión mobile RPG será gratis tanto para iOS y para Android. Además, estarán muchos de los personajes de la serie como Jon Nieve, Daenerys Targaryen, Jaime Lannister, Tormund y muchos más

Es un RPG de corte táctico basado en la popular serie y llega a fin de mes para dispositivos iOS y en abril para Android.

Behaviour Interactive junto a GAEA están compartiendo los primeros detalles del videojuego, tanto imágenes como tráiler, y los gamers están más que expectantes. La aplicación estará disponible en App Store el próximo 26 de marzo mientras que llegará a Google Play el 3 de abril.

La descripción oficial del Game of Thrones Beyond the Wall indica: “Lidera la Guardia de la Noche para defender Poniente en una historia original sobre los misterios que aguardan más allá del Muro y el cuervo de tres ojos”. El objetivo del videojuego será defender el Muro de hielo de Poniente frente a los peligros de las tierras salvajes y que acechan con la llegada del invierno.

The moment you have been waiting for, Lord Commander! Game of Thrones Beyond the Wall will be released worldwide on March 26th, 2020 on iOS devices and starting April 3rd, 2020 on Android devices. Pre-register now!#GameofThrones #GameofThronesBeyondtheWall pic.twitter.com/DIBh5iTcLP