Ganancias deportivas: cómo funciona la estafa piramidal que afectó a 40.000 argentinos

Más de 30.000 usuarios están radicados en la ciudad de San Rafael y se sospecha que se trata de una estafa de esquema Ponzi o piramidal

Ganancias Deportivas es un sitio web que reúne dinero de pequeños «inversores» y que luego se vuelca a apuestas deportivas, que son mayoritariamente de Europa porque la firma es de origen español. La empresa promete ganancias de 20% mensual y 240% anual.

Con este jugoso horizonte, unos 41.000 mendocinos pusieron sus ahorros en este sitio de apuestas en los últimos meses, de los cuales 30.000 usuarios están radicados en la ciudad de San Rafael.

Sospecha piramidal

Todo comienza con una membresía de 100 euros para poder iniciar el negocio de las apuestas. Pero si uno de los participantes consigue sumar nuevos apostadores, recibe más beneficios económicos, a razón de 20 euros por cada participante nuevo.

Es por eso que se sospecha de que en realidad se trata de una estafa piramidal, de acuerdo a lo que señala el sitio iProUP.

En este sentido, desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que es un fenómeno que se está dando mucho en el sur de Mendoza y se está investigando si es un esquema Ponzi, que consiste en que los de abajo aportan para que gane el de arriba y eso va produciendo ganancias.

Sin embargo, cuando la pirámide cae, todos los de abajo se ven perjudicados y ahí se configura la estafa.»Si la investigación avanza y se comprueba que se trata de una estafa, hay un quinto de la población del sur complicada», se alarmaron.

Más dudas

La empresa ofrece exorbitantes ganancias poco realistas: el 14% o 15% neto. Incluso en 2020 cuando no hubo casi ingresos en el fútbol, en gananciasdeportivas.net sí los hubo.

Por otro lado, la compañía opera en bitcoins y otras criptomonedas pero los precios se los transmiten a los usuarios en euros.

Finalmente, el negocio no produce algo tangible sino que funciona a partir del azar. Por eso es posible que las ganancias sean las propias inversiones de los usuarios y que el flujo de dinero sea un circuito cerrado.

La empresa

Ganancias Deportivas se define como una compañía de mercadeo en red. La operación consiste en realizar apuestas de resultados de partidos de fútbol -el promedio es de 400 euros- y a través de «expertos analistas con 10 años de trayectoria» entregan la información por la red social Telegram sobre cuánto apostar.

Por lo general, son partidos de fútbol de la liga europea y los principales torneos internacionales. Sin embargo, por 6 meses no se puede retirar el monto inicial.

El fiscal Javier Giaroli lleva adelante la causa de oficio porque hasta el momento no hubo ninguna denuncia.

Qué es una estafa piramidal

«El Telar de los Sueños», «El Telar de la Abundancia», «Ruedas de la amistad» y «Flor de la Prosperidad», entre otros. El fraude de estafa piramidal también recibe el nombre de «esquema Ponzi» por el estafador que inventó esta modalidad de inversión, Carlo Ponzi, un inmigrante italiano que a principios del siglo XX se hizo millonario en Estados Unidos aplicando el esquema.

Se trata de un sistema piramidal que se sustenta con el dinero de una base de aportantes a los que se les promete cuadruplicar su inversión.

Se da sobre el principio de que no produce pérdidas si se sigue involucrando a más personas que aporten su dinero. Su estructura se asemeja a una pirámide, de ahí su nombre, donde la persona que inicia el esquema está en el tope, ésta recluta un segundo nivel de personas, éstas a un tercer nivel de personas y así sucesivamente.

Cada una de las personas reclutadas debe aportar un monto inicial de «inversión» para pertenecer a la pirámide, la misma que va en beneficio de la persona que la reclutó.

De esta manera cuando alguien empieza a reclutar, existe la posibilidad de multiplicar sus ganancias. Los que van a pérdida son los que quedan en la base de la pirámide, que no recuperan su inversión, explica iProUP.

¿Cómo reconocer una estafa piramidal?

Las características típicas de las estafas piramidales son las siguientes:

Promesa de altos beneficios a corto plazo o por períodos determinados, que no están bien documentados

Dirigido a un público con poco conocimiento financiero

Tiempo mínimo de permanencia, en el que no se puede retirar el capital invertido

Comisión por referidos

Se relaciona con un único promotor o una única empresa

La empresa no se encuentra registrada y controlada ante un ente regulador

Falta de una auditoría de confianza

Ante la proliferación acelerada de estos «telares», la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) sacó un comunicado años atrás alertando sobre los riesgos de ser parte de este tipo de estafa.

Ganancias deportivas: advertencia sobre una posible estafa piramidal

Según informaron fuentes oficiales, la medida fue solicitada por la Unidad Fiscal de San Rafael a instancias de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Investigaban un posible delito «Ponzi», en donde el ingreso de nuevos inversores sostiene las ganancias de quienes ingresaron anteriormente al esquema

El esquema Ponzi se conoce también como estafa piramidal

En un documento que dio a conocer la Unidad fiscal que investiga el caso se hace un repaso de la actividad que llevan adelante los sitios on-line sobre apuestas, como Ganancias deportivas, y algunas de las características en común que se destacan.

«Los negocios en que se invertirían esos aportes son de muy difícil comprobación. Además, se auspicia al inversor a que ingrese por su intermedio a nuevos inversores, formando redes de mercadeo, obteniendo quien ingrese a más personas en el sistema utilidades de diverso tipo, llegando al punto en que algunas personas se han abocado a realizar enormes redes de mercadeo ingresando a los sistemas miles de personas, ante la promesa de obtener ganancias aún más fabulosas que las que obtendría con los intereses del dinero ya aportado, que ya de por sí son también enormes», afirman.

El pedido de alerta también adelanta sobre parte de las pruebas que surgen de la investigación que tiene como epicentro al sitio que opera en San Rafael.

«La prueba indiciaria que surge del análisis conforme la sana crítica racional de los propios esquemas de negocios que plantean los organizadores de estas plataformas, indica que los negocios base (también denominados «negocios milagro») probablemente no existen, siendo un ardid para que personas indeterminadas ingresen dinero en el sistema, sustentándose bajo un esquema piramidal o ponzi delictivo, donde sólo el crecimiento exponencial de nuevos aportantes sostiene las retribuciones que se pagan a los primeros», dice.

De acuerdo a lo anterior, se sospecha que las utilidades no provendrían de factores externos al esquema, sino que se sostendría internamente y los únicos beneficiados serían los primeros suscriptores, que recuperarían lo invertido y otras utilidades con el ingreso de nuevos suscriptores, atraídos por el resultado de los primeros.

«De funcionar el esquema de la forma señalada en el párrafo anterior, forzosamente ha de colapsar en algún momento, ya sea porque no ingresen nuevos aportantes de dinero, o los que ingresen sean insuficientes para distribuir utilidades a los anteriores», alerta el documento.

El sitio Ganancias deportivas fue investigado por sus semejanzas a una estafa piramidal

Confirmaron que Ganancias deportivas es una estafa

El pasado jueves 1º de julio de 2021 se realizó una conferencia de prensa en la ciudad de San Rafael, Mendoza, a propósito de tres negocios sospechosos que estaban causando furor en el sur mendocino, entre ellos Ganancias Deportivas.

El caso se hizo de público conocimiento en el mes de febrero, cuando el periodista Nicolás Attias denunció el tema en su programa de radio y surgió el interrogante acerca de si ganancias deportivas es o no una estafa.

En este contexto, el fiscal Javier Giaroli, de la segunda fiscalía de la ciudad mendocina de San Rafael, expuso semanas atrás sus conclusiones acerca de la pesquisa que se inició cerca de cinco meses atrás. Según se pudo saber, los resultados de la investigación son contundentes y «no admiten una explicación alternativa».

Giaroli dijo que durante muchos meses se mantuvo una estricta reserva sobre la causa. «Fue una decisión acertada, ya que algunas medidas procesales fueron capitalizadas en forma inescrupulosa, intentando revestir al menos a una de esas plataformas de un manto de legalidad, que de hecho no tenía, ni tiene en la actualidad», acusó.

Estaba haciendo referencia a algunas publicaciones que realizaron los principales referentes de Ganancias Deportivas a lo largo del año, como la siguiente:

A medida que seguía creciendo el escándalo, se abrió una nueva grieta en el sur de la provincia de Mendoza. Más de 40 mil personas se metieron en Ganancias Deportivas.

«Hoy entre los vecinos de San Rafael existen dos bandos decididamente enfrentados en la opinión de si es un negocio legítimo o un fraude, y luego de leer y escuchar comentarios de ambos lados, creo que existe un alto grado de fanatismo y pérdida de objetividad en ambas posturas», aseguró el fiscal que lleva la causa de Ganancias Deportivas.

Incluso la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) emitió una alerta avisando que toda la moda con estas supuestas compañías era un tongo. Aún así, muchos no quisieron escuchar. Máxime cuando en los primeros meses del año existía sólo una investigación de oficio: aún no había -como hubo después- ninguna denuncia particular.

El abogado de Ganancias Deportivas se comprometió a aportar pruebas para que la causa se archivara, de modo que se pudiera demostrar que las apuestas efectivamente se habían realizado y que con esas ganancias le habían pagado utilidades a los asociados.

Lo único que se presentó ante la Justicia es la constancia de inscripción de una sociedad anónima en los últimos meses del 2020 en Costa Rica, con un capital social de 150.000 colonos costarricenses, de aproximadamente 100 euros es el respaldo financiero que tiene Ganancias Deportivas.

Las conclusiones del fiscal sobre Ganancias deportivas

El fiscal enumeró la bibliografía que utilizó para llegar a sus resultados. Papers, diálogos con científicos, testimonios. «La conclusión a la que arribé es que estábamos ante esquemas fraudulentos tipo Ponzi o piramidales. Esto no es una opinión, es para mí una conclusión forzosa».

«En ningún caso el sistema de presunta financiación del negocio se encuentra justificado, y es un señalamiento más de la estructura fraudulenta de los sistemas», agregó.

Por otra parte, si Ganancias deportivas se relaciona con apostadores que saben cómo ganar jugando con los resultados del deporte internacional, cabe preguntarse por qué se financiarían pagando tasas del 20% a sus «socios», cuando por mucho menos pueden acceder al préstamos del sistema bancario.

La respuesta del fiscal Giaroli que lleva el caso de ganancias deportivas fue la siguiente: «Todos pueden sacar sus propias conclusiones, no son difíciles. Tal vez sea difícil aceptarlas, sobre todo para el que ya tenga su dinero ahí invertido, pero no es difícil entenderlas».

De acuerdo a la información que se tiene hasta el momento, actualmente la investigación podría continuar en la Justicia Federal, aunque se está analizando la posibilidad de que algunos de los protagonistas locales deban enfrentar cargos también en el fuero provincial.